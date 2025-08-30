Po nepažįstamų rusakalbių skambučio moterys neteko beveik 27 tūkst. eurų

Viena nukentėjusioji, gimusi 1961 m., būdama namuose sulaukė nepažįstamų rusakalbių asmenų skambučio, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 20 tūkst. eurų.
Taip pat Vilniaus apskr. VPK gavo 1940 m. gimusios moters pranešimą, kad rugpjūčio 25 d. nuo 11 val. 50 min. iki 15 val. 32 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 6 900 eurų.
Apie 11 val. 30 min. policija sulaukė moters, gimusios 1954 metais, informacijos, kad iš jos banko sąskaitos apgaule išviliota 4,59 tūkst. eurų.
Irgi penktadienį, apie 13 val. 46 min. Panevėžyje, 1944 metais gimusi moteris policijai pranešė, kad tą pačią dieną apie 12 val. iš jos buvo išvilioti 3 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
