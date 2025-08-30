Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Po nepažįstamų rusakalbių skambučio moterys neteko beveik 27 tūkst. eurų

Atnaujinta 10.49 val.
2025-08-30 09:27 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 09:27

Vilniuje rusų kalba bendravę sukčiai iš dviejų moterų išviliojo 26 900 eurų, praneša policija. Taip pat nukentėjo dar viena vilnietė, kuri prarado 4,59 tūkst. eurų bei panevėžietė, netekusi 3 tūkst. eurų.

Telefoniniai sukčiai siaučia (tv3.lt fotomontažas)

Vilniuje rusų kalba bendravę sukčiai iš dviejų moterų išviliojo 26 900 eurų, praneša policija. Taip pat nukentėjo dar viena vilnietė, kuri prarado 4,59 tūkst. eurų bei panevėžietė, netekusi 3 tūkst. eurų.

13

Viena nukentėjusioji, gimusi 1961 m., būdama namuose sulaukė nepažįstamų rusakalbių asmenų skambučio, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 20 tūkst. eurų. 

Taip pat Vilniaus apskr. VPK gavo 1940 m. gimusios moters pranešimą, kad rugpjūčio 25 d. nuo 11 val. 50 min. iki 15 val. 32 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 6 900 eurų.

Apie 11 val. 30 min. policija sulaukė moters, gimusios 1954 metais, informacijos, kad iš jos banko sąskaitos apgaule išviliota 4,59 tūkst. eurų.  

Irgi penktadienį, apie 13 val. 46 min. Panevėžyje, 1944 metais gimusi moteris policijai pranešė, kad tą pačią dieną apie 12 val. iš jos buvo išvilioti 3 tūkst. eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

 

