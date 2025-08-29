Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neblaivi vairavusi buvusi „Olialia pupytė“ turės susimokėti 70 tūkst. eurų: tai – dar ne viskas

2025-08-29 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 19:30

Girtai prie „Lamborghini“ vairo įkliuvusiai buvusiai „Olialia pupytei“ teks susimokėti kiek daugiau nei 70 tūkstančių eurų. Moteris įkliuvo pavasarį, ji įpūtė kone dvi promiles.

Girtai prie „Lamborghini“ vairo įkliuvusiai buvusiai „Olialia pupytei“ teks susimokėti kiek daugiau nei 70 tūkstančių eurų. Moteris įkliuvo pavasarį, ji įpūtė kone dvi promiles.

16

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.

Kovo pabaigoje Šiltnamių gatvėje Vilniuje policija sustabdė „Lamborghini“ – apie prabangią mašiną vairuojančią galimai girtą moterį specialiosioms tarnyboms pranešė žmonės. Įtarimai pasitvirtino: į alkoholio matuoklį 33 metų vairuotoja įpūtė beveik dvi promiles – nustatytas vidutinis girtumas.

Už tokį girtumą gresia baudžiamoji byla. Dažniausiai įtariamųjų teismas į kalėjimą nesodina – vietoj griežčiausios bausmės skiria baudas, konfiskuoja automobilius.

Paaiškėjo, kad policijai įkliuvo buvusi projekto „Olialia“ narė Agnė Boravskė, dabar socialiniuose tinkluose besidalinanti pamokomis kaip reikia teisingai gyventi.

Moteris prieš dešimt metų jau buvo teisiama už tai, kad lengvai apgirtusi Vilniuje ant Žaliojo tilto atsitrenkė į atitvarus. Jos vairuojamą „Porsche Cayenne“ pervėrė atitvaras. Per avariją sužeistos dvi keleivės. Dėl šios avarijos ji atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. 

Paaiškėjo, kad šį pavasarį sustabdytas prabangus „Lamborghini“ įtariamajai nepriklauso, todėl teismas konfiskavo ne pati automobilį, o 70 tūkstančių eurų – tai tik dalis to, kiek kainuoja pats prabangus automobilis.

O pati bauda palyginti nedidelė – pustrečio tūkstančio eurų. Moteriai taip pat uždrausta vairuoti dvejus metus. Prokuratūra ir teismas mano, kad to pakanka – laikoma, kad moteris anksčiau nebuvo teista, ji gailėjosi vairavusi girta.

Rudenį rengs reidus

Kiekvieną savaitę vien Vilniaus apskrityje įkliūva dešimtys sunkiai ar vidutiniškai girtų vairuotojų, kuriems iškeliamos baudžiamosios bylos, lengvai apgirtusių – dar daugiau.

„Neblaivūs vairuotojai kelia labai didelę grėsmę eismo saugumui ir dažnai mirtiną, tai mūsų tokie reidai, tokios priemonės – jos dažnai būna ne tik kontrolinės, ne tik pūtimui ir išaiškinimui, bet dažnai būna ir prevencinės, kad atkreiptų kitų eismo dalyvių dėmesį į šią situaciją“, – komentuoja viešosios tvarkos biuro vadovo pavaduotojas Sigitas Šemis. 

Policijos duomenimis, šiais metais girti vairuotojai Lietuvoje pražudė 8 žmones, o sužeidė 77 žmones. 

„Šiais metais per 7 mėnesius mes nustatėme 5,5 tūkst. faktų, kai vairavo neblaivūs vairuotojai ir iš jų net 2 tūkst., kai pripūtė 1,5 ir daugiau promilių – jiems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai“, – teigia S. Šemis.

Rudenį policija rengs daugiau reidų, ypač rudens pradžioje. Per reidus bus gaudomi ne vien girti vairuotojai. Bus tikrinami dokumentai, baudžiami teisės vairuoti neturintys asmenys, stebimos perėjos ir baudžiami vairuotojai, nepraleidžiantys pėsčiųjų. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

