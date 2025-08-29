Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ignalinos rajone avariją sukėlęs ir pabėgęs vyras anksčiau pats buvo pareigūnas

2025-08-29 15:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 15:08

Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį leido suimti 67 metų vyrą, kuris prie kelias dienas Ignalinoje, kaip įtariama, neblaivus sukėlė avariją ir rėžėsi į policijos automobilį.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį leido suimti 67 metų vyrą, kuris prie kelias dienas Ignalinoje, kaip įtariama, neblaivus sukėlė avariją ir rėžėsi į policijos automobilį.

Vyras kol kas suimtas mėnesiui. Jam pareikštas įtarimas dėl pasikėsinimo nužudyti, jam taip pat ketinama pareikšti įtarimus dėl fizinio skausmo sukėlimo greitosios medicinos pagalbos darbuotojui bei avarijos sukėlimo.

Paaiškėjo, kad šį eismo įvykį sukėlė buvęs Visagino policininkas, jis į pensiją išėjo 2012 metais ir nuo tada yra VRM pensininkas.

ELTA primena, Ignalinoje trečiadienio vakarą nuo policijos bėgusio vairuotojo automobilis susidūrė su policijos mašina bei apvirto. Policijos siųstose nuotraukose matyti, kad mašina apvirto ant stogo.

Per avariją nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, pranešė Policijos departamentas.

Bėgliui medikai suteikė pagalbą, jis buvo uždarytas į areštinę. Įtariamasis atsisakė tikrintis girtumą, todėl bus vertinama, kad jis avariją sukėlė būdamas neblaivus.

Be to, anot pareigūnų, nuo 19.22 iki 19.30 val. Ignalinos mieste minėtas neblaivus vyras, vežamas greitosios medicinos pagalbos automobiliu, smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą medicinos pagalbos specialistei (gim. 1971 m.). 

Pagalbą medikai teikė ir policininkui, pareigūnas gydomas ambulatoriškai.

Nestojo stabdomas policijos 

Incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 18 val. 26 min., Ignalinos rajone, ties Bėčiūnų kaimu.

Ignalinos policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis ,,Volvo XC90“ (pagamintas 2004 m.).

Jo vairuotojas, padidinęs greitį, nuvažiavo. 

18 val. 35 min. Ignalinoje, Budrių gatvėje, automobilis „Volvo XC90“, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su tarnybiniu automobiliu „Ford Transit Custom“, kurį vairavo Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnas (gim. 1972 m.).

„Volvo“ nuo smūgio apvirto. 

Policija skelbia, kad mašina buvo pagrobta tą patį vakarą gretimame Švenčionių rajone, bandant nužudyti žmogų.

18 val. 17 min. Švenčionių rajone, Senos Pašaminės kaime, važiuojant automobiliu „Volvo XC90“, automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjęs neblaivus (tikrintis neblaivumą vėliau atsisakė) keleivis (gim. 1958 m.) peiliu pradėjo žaloti priekyje sėdėjusį keleivį (gim. 1952 m.). 

Vairuotojui (gim. 1983 m.) sustabdžius automobilį ir užstojus nukentėjusįjį, tarp jo ir įtariamojo įvyko grumtynės. Vairuotojui ir keleiviui išlipus iš automobilio, įtariamasis pagrobė automobilį ir juo nuvažiavo link Ignalinos rajono.

Nukentėjusysis automobilio keleivis paguldytas į ligoninę.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl pasikėsinimo nužudyti, mašinos vagystės ir sukeltos avarijos.

