Avarija Vilniaus rajone: susidūrė 2 automobiliai ir atsidūrė griovyje

Apie dviejų lengvųjų automobilių – „Audi“ ir „Mini Cooper“ susidūrimą pranešta apie 14.30 val. Abu automobiliai įvažiavo į griovį.
Pirminiais duomenimis, atvykusiems gelbėtojams prispaustų žmonių vaduoti neprireikė. Į ligoninę išvežta viena moteris, tačiau ši informacija yra tikslinama.
Liudininkai tvirtina, kad sunkiai sužeistų nėra. Automobiliai stipriai apgadinti.
Eismas įvykio vietoje nėra užtvertas.
