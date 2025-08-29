Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniaus rajone: susidūrė 2 automobiliai ir atsidūrė griovyje

2025-08-29 15:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 15:22

Penktadienį pranešta apie avariją Vilniaus rajone, netoli Nemenčinės. 

Avarija Vilniaus rajone (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Penktadienį pranešta apie avariją Vilniaus rajone, netoli Nemenčinės. 

1

Avarija Vilniaus rajone
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus rajone

Apie dviejų lengvųjų automobilių – „Audi“ ir „Mini Cooper“ susidūrimą pranešta apie 14.30 val. Abu automobiliai įvažiavo į griovį.

Pirminiais duomenimis, atvykusiems gelbėtojams prispaustų žmonių vaduoti neprireikė. Į ligoninę išvežta viena moteris, tačiau ši informacija yra tikslinama.

Liudininkai tvirtina, kad sunkiai sužeistų nėra. Automobiliai stipriai apgadinti.

Eismas įvykio vietoje nėra užtvertas.

 

 

 

