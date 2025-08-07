Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po kritikos – žiauriai nužudyto paauglio gimnazijos direktorė atšaukė atostogas

2025-08-07 13:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 13:11

Savaitgalį brutaliai nužudyto 15-mečio istorija sukrėtė visą Lietuvą. Kirtis krito ir mokyklai, kurioje mokėsi auka bei įtariamas bendraamžis žudikas – į tą pačią klasę vaikus vedantys tėvai pateikė priekaištus direktorei. Po kritikos strėlių direktorė lrt.lt portalui pranešė atšaukianti savo atostogas.

Savaitgalį brutaliai nužudyto 15-mečio istorija sukrėtė visą Lietuvą. Kirtis krito ir mokyklai, kurioje mokėsi auka bei įtariamas bendraamžis žudikas – į tą pačią klasę vaikus vedantys tėvai pateikė priekaištus direktorei. Po kritikos strėlių direktorė lrt.lt portalui pranešė atšaukianti savo atostogas.

Ketvirtadienio rytą tylą nutraukė į nužudyto 15-mečio mokyklą vaikus vedantys tėvai. Šie, neiškentę direktorės pasisakymų žiniasklaidai bei realių veiksmų nesiėmimo po tragiškos situacijos, išplatino laišką, kuriame papasakojo detales, kas dabar vyksta mokykloje.

Vienas iš tėvų minėtų dalykų buvo ir tai, kad direktorė pačiame įvykių įkarštyje bei tuo metu, kai pagalbos ir atsakymų visiems reikia labiausiai – išėjo atostogauti.

„Nuo rugpjūčio 6 dienos mokyklos direktorė išėjo atostogų – tuo metu, kai visa bendruomenė išgyvena vieną skaudžiausių savo laikotarpių“, – nurodo jie.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į gimnazijos direktorę komentaro, tačiau buvo nurodyta, kad direktorė šiuo metu serga. Ją pavaduojanti kolegė negalėjo nieko pakomentuoti.

Vis dėlto ketvirtadienio popietę mokyklos direktorė portalui lrt.lt nurodė, kad atšaukia savo atostogas ir dirba. Taip pat pabrėžė, kad komunikacijoje su mokyklos bendruomene įsitraukė tiek, kiek galėjo.

„Aš visas atostogas esu atšaukusi ir dirbu. Aš negaliu teikti informacijos, yra atliekamas tyrimas“, – lrt.lt sakė mokyklos direktorė.

Tėvai pratrūko – prakalbo apie direktorės veiksmus

Ketvirtadienio rytą sunkiai suvokiamos tragedijos paliesti aukos klasiokų tėvai kreipėsi į žiniasklaidą išplatindami laišką, kuriame nurodė konkrečius faktus, kaip gimnazijos direktorė nesiima realių veiksmų bei nesuteikia reikiamos pagalbos.

„Reaguodami į 2025 m. rugpjūčio 6 d. portale lrytas.lt pasirodžiusią publikaciją „Prakalbo nužudyto 15-mečio mokyklos direktorė: nurodė, kokių veiksmų ėmėsi po tragedijos“, norime, kaip klasės tėvų bendruomenė, išreikšti savo nusivylimą ir pateikti faktinį situacijos matymą iš vidaus.

Publikacijoje nurodyta, kad mokyklos direktorė ėmėsi tam tikrų veiksmų po tragedijos, tačiau realybėje vienintelis žingsnis, kurį galime įvardinti – tai informacijos perdavimas institucijoms: Vilniaus miesto savivaldybei ir Pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT). Jokių kitų aktyvių ar iniciatyvių veiksmų iš direktorės pusės nepastebėjome“, – rašo klasės tėvų bendruomenė.

Pagalba tik formali

Pasak tėvų, net po šios šiurpios tragedijos, kai rimtos pagalbos reikėjo ir mokiniams, ir jų tėvams, mokyklos vadovybė su bendruomene komunikavo minimaliai – ir tai tik formaliai.

Komunikacija su bendruomene buvo itin ribota – vyko tik per elektroninį dienyną, kurį vasarą dauguma tėvų neseka. Žinutės buvo bendro pobūdžio, pateikiant psichologinės pagalbos kontaktus. Vienintelis konkretus direktorės kreipimasis į mus buvo prašymas nesikalbėti su žiniasklaida – šis laiškas išsiųstas į asmeninius el. paštus.

Su klasės, kurioje įvyko tragedija, tėvais nebuvo susisiekta asmeniškai nei telefonu, nei el. paštu. Kartu su klasės auklėtoja likome likimo valiai – be emocinės paramos, be organizacinio palaikymo, be lyderystės.

Mokyklos psichologės vaidmuo krizės valdymo metu buvo praktiškai nematomas. Nors žinome, kad tokia specialistė yra, tačiau ji neatnaujino kontakto su vaikais ar tėvais. Konsultacijos, kaip teigiama, teikiamos tik nuotoliniu būdu. Mūsų nuomone, krizės akivaizdoje būtent ji pirmoji turėjo būti atšaukta iš atostogų ir pradėti dirbti su pažeidžiamiausia bendruomenės dalimi – vaikais ir jų tėvais“, – nurodo jie.

Direktorės replika: „Gal pasimirš“

Maža to, bendraklasių tėvus sukrėtė ir direktorės įsitraukimas į visą procesą bei replikos. Anot jų, viename  svarbiame susitikime direktorė net nedalyvavo. Kitame susitikime, tėvams kilus daug klausimų, ji atsakė: „Gal pasimirš“.

Pirmasis susitikimas su PPT specialistėmis įvyko tik antradienį (rugpjūčio 5 d.), tačiau ir tai buvo ne mokyklos iniciatyva – šį susitikimą organizavo pačios PPT atstovės, direktorė susitikime nedalyvavo. Vaikų psichologinės būklės įvertinimo taip pat patys išprašėme mes, tėvai – šio susitikimo metu išreiškėme susirūpinimą ir paprašėme, kad specialistės pakalbėtų su vaikais. Esame dėkingi už jų jautrumą – jos iš karto sutiko padėti, nes akivaizdžiai suprato, kad situacija nėra valdoma.

Vakar, rugpjūčio 6 dieną, PPT iniciatyva įvyko susitikimas ir su kitų klasių tėvais. Apie jį buvo pranešta likus vos kelioms valandoms iki renginio – vėlgi tik per elektroninį dienyną. Dėl tokio vėlyvo informavimo atvyko vos keli tėvai. Šiame susitikime jau dalyvavo ir mokyklos direktorė. Tėvams kilo daug klausimų, tačiau į daugelį jų nebuvo atsakyta. Paklausta, kokių veiksmų bus imtasi toliau, direktorė atsakė: „gal pasimirš“. Toks atsakymas tik patvirtino įspūdį, kad atsakomybė nebus prisiimta“, – aiškina tėvai.

 

