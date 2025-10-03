Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pirmoji šalies pora sveikina Lietuvos pedagogus: būti mokytoju – nepaprasta užduotis

2025-10-03 09:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 09:47

 Šalies vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė pasveikino penktadienį Tarptautinę mokytojų dieną mininčią Lietuvos švietimo bendruomenę.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė. ELTA / Julius Kalinskas

 Šalies vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė pasveikino penktadienį Tarptautinę mokytojų dieną mininčią Lietuvos švietimo bendruomenę.

REKLAMA
3

Sveikinime prezidentas dėkojo šalies mokytojams už jų neįkainojamą indėlį ugdant Lietuvos vaikus.

„Dėkojame ištvermingiesiems. Visiems tiems mokytojams, kurie, kai jų ugdytiniams reikėjo tvirtybės, padrąsino, kai reikėjo ryžto, įkvėpė, kai visuomenės kertelėse buvo tamsu, švietė valstybei Lietuvai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėkojame tiems ugdytojams, kurių žodžiai pakylėjo, praturtino, padėjo skleistis vaikų svajonėms bei parodė jaunuoliams, kaip reikia jų siekti nežeminant savęs ir kito savivertės, drąsiai pasitinkant naują dieną ir pačius sudėtingiausius gyvenimo iššūkius“, – rašoma sveikinime.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmoji Lietuvos pora taip pat pažymėjo, kad ne kiekvienam duota būti mokytoju, nes neretai jiems tenka įkvėpti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus ar kolegas.

REKLAMA

„Būti mokytoju – nepaprasta užduotis, su ja ne kiekvienas gali susidoroti. Jūsų darbas reikalauja plačios erudicijos, begalinės kantrybės, kūrybiškumo, vidinės stiprybės, charizmos. Jums tenka įkvėpti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus ar globėjus, palaikyti savo kolegas, rasti sprendimus sudėtingose situacijose“, – teigiama sveikinime.

G. Nausėda ir jo sutuoktinė šalies mokytojams taip pat palinkėjo sėkmės jų kasdieniame darbe, bendradarbiavimo klasėse, palaikymo mokyklos bendruomenėje bei tikėjimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Tegul Jus visada ir visur lydi tikėjimas tuo, ką darote. Esate neišsenkanti gyvybinės išminties versmė mūsų vaikams. Tad visada išlikite sveiku ir tyru, kupinu nuostabios energijos, kūrybingos išminties šaltiniu kiekvienam siekiančiam tikslo!“, – linkėjo prezidentas ir G. Nausėdienė.

Tarptautinė mokytojų diena minima spalio 5 dieną, tačiau šiemet dauguma šiai progai skirtų renginių vyksta spalio 3-iąją.

ELTA primena, kad penktadienį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir premjerė Inga Ruginienė nacionalinėmis premijomis apdovanos labiausiai nusipelniusius šalies pedagogus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų