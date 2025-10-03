Pirmoji šalies pora sveikina Lietuvos pedagogus: būti mokytoju – nepaprasta užduotis

Sveikinime prezidentas dėkojo šalies mokytojams už jų neįkainojamą indėlį ugdant Lietuvos vaikus.
„Dėkojame ištvermingiesiems. Visiems tiems mokytojams, kurie, kai jų ugdytiniams reikėjo tvirtybės, padrąsino, kai reikėjo ryžto, įkvėpė, kai visuomenės kertelėse buvo tamsu, švietė valstybei Lietuvai.
Dėkojame tiems ugdytojams, kurių žodžiai pakylėjo, praturtino, padėjo skleistis vaikų svajonėms bei parodė jaunuoliams, kaip reikia jų siekti nežeminant savęs ir kito savivertės, drąsiai pasitinkant naują dieną ir pačius sudėtingiausius gyvenimo iššūkius“, – rašoma sveikinime.
Pirmoji Lietuvos pora taip pat pažymėjo, kad ne kiekvienam duota būti mokytoju, nes neretai jiems tenka įkvėpti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus ar kolegas.
„Būti mokytoju – nepaprasta užduotis, su ja ne kiekvienas gali susidoroti. Jūsų darbas reikalauja plačios erudicijos, begalinės kantrybės, kūrybiškumo, vidinės stiprybės, charizmos. Jums tenka įkvėpti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus ar globėjus, palaikyti savo kolegas, rasti sprendimus sudėtingose situacijose“, – teigiama sveikinime.
G. Nausėda ir jo sutuoktinė šalies mokytojams taip pat palinkėjo sėkmės jų kasdieniame darbe, bendradarbiavimo klasėse, palaikymo mokyklos bendruomenėje bei tikėjimo.
„Tegul Jus visada ir visur lydi tikėjimas tuo, ką darote. Esate neišsenkanti gyvybinės išminties versmė mūsų vaikams. Tad visada išlikite sveiku ir tyru, kupinu nuostabios energijos, kūrybingos išminties šaltiniu kiekvienam siekiančiam tikslo!“, – linkėjo prezidentas ir G. Nausėdienė.
Tarptautinė mokytojų diena minima spalio 5 dieną, tačiau šiemet dauguma šiai progai skirtų renginių vyksta spalio 3-iąją.
ELTA primena, kad penktadienį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir premjerė Inga Ruginienė nacionalinėmis premijomis apdovanos labiausiai nusipelniusius šalies pedagogus.
