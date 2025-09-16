Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Diana Nausėdienė viešumoje pasipuošė elegantišku kostiumėliu: akys krypo į 1 detalę

2025-09-16 19:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 19:08

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė antradienį lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namuose.

Diana Nausėdienė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė antradienį lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namuose.

6

Pirmoji ponia susitiko su įstaigos vadovais, bendravo su senelių ir savarankiško gyvenimo namų gyventojais, taip pat su čia gyvenančiomis ukrainiečių šeimomis.

„Vienas svarbiausių savivaldos uždavinių – užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą. Kokybiškų socialinių paslaugų – vieno svarbiausių gerovės elementų – plėtra savivaldybėse yra kasdienybė ir kiekvienų metų iššūkis planuojant biudžetą“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, atliepiant demografinius iššūkius, ilgalaikės globos paslaugos tampa vis reikalingesnės ir paklausesnės.

„Vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms, užkluptiems sveikatos negalavimų ar negalios, nedideli globos namai vis dažniau tampa naujaisiais namais. Ir svarbiausia šiuose namuose ne infrastruktūra, ne šviesūs tvarkingi kambariai ar masažų inventorius, o žmogiškas kasdienis ryšys, personalo atida, rūpestis ir empatija. Todėl socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų profesionalumas ir pastangos tampa esminiu dalyku sėkmingam globos namų darbui ir oriai senatvei užtikrinti“, – pabrėžė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia priminė, jog Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tiek ankstesnėms, tiek dabartinei Vyriausybei kelia uždavinį – sukurti aiškią, skaidrią, kuo labiau individualizuotą ilgalaikės priežiūros sistemą, kad taip reikalingos paslaugos būtų kuo arčiau žmonių ir prieinamos.

„Pasiekiama, prieinama pagalba tada, kai jos labiausiai reikia, ne tik padeda žmonėms jaustis saugiau kasdieniame gyvenime, bet didina pasitikėjimą savivalda ir valstybe apskritai“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia taip pat akcentavo būtinybę plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp savivaldos ir vyriausybinių institucijų, taip pat su visomis viešąsias paslaugas teikiančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalintis gerąja patirtimi su kitais, siekiant visų bendro tikslo, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų gera gyventi visiems.

Pirmosios ponios įvaizdis

Tiesa, D. Nausėdienė Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namuose prikaustė dėmesį ne tik savo veikla, bet ir nepriekaištingu stiliaus pojūčiu. Ji pasipuošė elegantišku kostiumėliu, o stiliaus akcentu tapo liemenį pabrėžiantis diržas.

