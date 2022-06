Pikta Kremliaus rankelė grūmoja rusų atlikėjams: tai speciali žinutė liaudžiai, kad nedrįstų protestuoti

55-erių metų Rusijos atlikėjas F. Kirkorovas socialiniame tinkle „Instagram“ gegužės 1 d. užsipuolė RT televizijos vyriausiąją redaktorę Margaritą Simonyan dėl jos teiginio apie tai, kad garsus Rusijos komikas Maksimas Galkinas, susituokęs su 28-eriais metais vyresne dainininke Ala Pugačiova, iš tiesų tokiu būdu mėgina nuslėpti savo seksualinę orientaciją.

M. Simonyan televizijos eteryje priekaištus M. Galkinui išreiškė po to, kai šis pasisakė prieš V. Putino pradėtą invaziją Ukrainos teritorijoje, o vėliau kartu su A. Pugačiova paliko Rusiją ir iškeliavo į Izraelį. Į tai sureagavo ir F. Kirkorovas, kuris apkaltino RT televizijos vyriausiąją redaktorę, kad ši tokiu būdu siekia pažeminti komiką. Be to, rusų atlikėjas pridūrė, kad M. Simonyan tarsi dalyvauja „raganų medžioklėje“ prieš tuos, kurie mąsto kitaip. Teigiama, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl žinomi žmonės yra priversti palikti savo gimtąją šalį.

„Neturi teisės kurstyti nesantaikos. Tu esi žurnalistė, o ne bjauri senolė, kuri turguje skleidžia šlykščias nuogirdas ir paskalas“, – „žurnalistei“ sakė F. Kirkorovas, kuris anksčiau buvo susituokęs su A. Pugačiova.

Paviešintą Kremliaus atlikėjo vaizdo įrašą „Instagram“ platformoje peržiūrėjo daugiau kaip 1,2 mln. socialinio tinklo vartotojų, tad ši vaizdinė medžiaga F. Kirkorovo paskyroje šiais metais tapo populiariausia.

Pats atlikėjas savo mintis viešai išsakė praėjus mažiau kaip 24 val. po to, kai užbaigė keturias dienas iš eilės surengtus pasirodymus, į kuriuos iš viso susirinko beveik 25 tūkst. žmonių, įskaitant šalies elito narius.

Garsūs susirinkusiųjų plojimai legendiniam šalies dainininkui F. Kirkorovui tarsi reiškė daug žadančią pradžią tolimesniam koncertiniam turui Rusijoje. Visgi vėliau atlikėjas patyrė spaudimą iš aplinkinių.

Praėjus dviem valandoms po vaizdo įrašo paskelbimo, kuriame F. Kirkorovas sukritikavo RT vyriausiąją redaktorę ir teigė, kad yra žmonių, pasiryžusių atskleisti M. Simonyan kompromituojančius praeities faktus, balsinga aktorė Maria Shukshina, reiškianti simpatijas Kremliaus valdžiai ir turinti daugiau kaip 350 tūkst. sekėjų socialinio tinklo „Telegram“ paskyroje, taip pat pasidalijo vaizdine medžiaga iš F. Kirkorovo koncerto. Tokiu būdu ji stengėsi parodyti, kad užfiksuotuose kadruose atlikėjas išreiškė nepagarbą Rusijos stačiatikiams.

Vaizdo įraše matyti, kad koncerto metu F. Kirkorovas, perdainuodamas 2002 m. sukurtą kūrinį „Maria Magdalene“, užlipa ant didelio, šonu paversto kryžiaus, kurio viduryje yra atvaizduota moteris, ir čia dainuodamas praleido 30 sekundžių.

Jau kitą dieną prokremliškos televizijos kanale pasirodė interviu, kuriame prieš skiepus pasisakanti, V. Putiną bei karinę invaziją Ukrainoje aktyviai remianti ir šou verslo veikėjus kritikuojanti aktorė M. Shukshina pasmerkė dainininką F. Kirkorovą, nes šis vaikščiojo ant kryžiaus, mat šventą simbolį ant krūtinės nešioja ir dalis rusų karių, kurie šiuo metu miršta Ukrainoje.

Vėliau kitas propagandinis šalies kanalas šią informaciją pavertė skandalu ir apkaltino atlikėją, kad šis neva „šoko“ ant kryžiaus. Nors vėliau F. Kirkorovas visgi atsiprašė dėl šio poelgio, tačiau taip pat pridūrė, kad tuo metu kryžius niekam nerūpėjo, tačiau kai jis apgynė M. Galkiną ir kitus asmenis, situacija pasikeitė. Tad manoma, kad tai buvo politiškai motyvuotas išpuolis prieš atlikėją.

Dėl kilusio skandalo F. Kirkorovas taip pat pakoregavo savo koncertinę programą – mažiausiai du pasirodymo elementai buvo tiesiog išbraukti, siekiant neįžeisti religinės bendruomenės. Šis įvykis parodė, kad V. Putino pakalikai stengiasi pasinaudoti įstatymais, propaganda ir kitais turimais svertais, siekiant Ukrainos invazijos akivaizdoje nutildyti prieš valdžios veiksmus pasisakančius asmenis.

Atlikėjai išsigando

Šiuo metu Kremliaus valdžios atstovai ir pasirodymams skirtų vietų savininkai stengiasi nuslėpti politinius motyvus, todėl teigia, kad dalis muzikantų koncertų yra atšaukiami dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, saugumo ar sveikatos sumetimų.

Skirtingai nei kiti atlikėjai, kuriems tenka susidurti su Kremliaus politiniu spaudimu ir atšaukti koncertus, F. Kirkorovas vis dar neišreiškė jokios pozicijos dėl Rusijos invazijos Ukrainoje, be to, dainininkas pastaruoju metu taip pat išvengė tolimesnių konfliktų su šalies valdžios atstovais ar prokremliška žiniasklaida, kilusių po išreikštos kritikos M. Simonyan.

F. Kirkorovas dar 2017 m. Kremliaus ceremonijos metu atsiėmė valstybinį apdovanojimą, kurį skyrė V. Putinas. Tąkart dainininkas teigė, kad yra „nesuvokiama“, kiek daug dėl Rusijos ir jos piliečių gerovės padarė šalies prezidentas.

Tačiau JAV karinio jūrų laivyno akademijos antropologė Clementine Fujimura, analizėse skirianti didelį dėmesį Rusijai bei populiariajai kultūrai, teigė, kad F. Kirkorovas jau anksčiau yra peržengęs tam tikras Kremliuje nustatytas normas etninės tapatybės, taip pat seksualinės orientacijos temomis, o viena iš atlikėjo priešpriešų atsispindėjo ir bendraujant su vienu iš žurnalistų, kuris palaiko V. Putiną. Antropologė priduria, kad F. Kirkorovas tąkart neigiamą požiūrį išsakė laisva valia, naudodamas sau priimtinus žodžių terminus.

Siekdamas apginti M. Galkiną, F. Kirkorovas taip pat pabrėžė, kad laisvė išreikšti savo mintis neturi būti ribojama. Pasak aktyvistų, vasario 24 d. prasidėjus karinei invazijai Ukrainoje, galimybė laisvai kalbėti pastaruoju metu Rusijoje yra vis labiau apribojama. Štai kovo mėnesį V. Putinas netgi pasirašė įstatymą, pagal kurį asmenys gali būti pasodinti už grotų, jeigu jie paskleis melagingą informaciją apie pradėtą karą Ukrainoje.

Rusų kariuomenei įsiveržus į Ukrainos teritoriją, Kremliaus valdžia savo šalies gyventojus verčia dabartinės situacijos nevadinti karu, o vietoje to buvo sukurtas atskiras terminas – „speciali karinė operacija“.

V. Putino kritikai sako, kad Kremliaus valdžia naudojasi savo pakalikais, tokiais kaip M. Simonyan ir M. Shukshina, mat šios asmenybės gali sukiršinti gyventojus valdžios atstovų naudai, vėliau siekiant pritarimo tam tikriems tikslams.

Visgi Rusiją paliko ne tik M. Galkinas ir A. Pugačiova. Prasidėjus invazijai, Kremlių dėl įvairių priežasčių, įskaitant pasibaisėjimą pradėtu karu Ukrainoje ir dėl baimės būti patrauktiems baudžiamojon atsakomybėn, paliko ir dalis kitų atlikėjų.

Apžvalgininkas ir „Telegram“ kanalo, pavadinimu „Events And Texts („Įvykiai ir istorijos“ – liet.), redaktorius Borisas Grozovskis, paklaustas, kaip vertina F. Kirkorovo paviešintą vaizdo įrašą, pastebėjo, kad Rusijos elito atstovai, įskaitant atlikėjus, yra persigandę dėl V. Putino veiksmų.

„Žmonės paprasčiausiai negali būti tikri dėl savo saugumo, be to, jie [dėl atšaukiamų koncertų] praranda daug pinigų. Labai sudėtinga į tai reaguoti ramiai“, – sakė B. Grozovskis.

Tuo metu antropologė C. Fujimura pridūrė, kad Kremliaus politiškai motyvuoti veiksmai neapsiriboja vien tik atlikėjais.

„[Kremliaus] cenzūra ir pažeminimai, nutaikyti prieš žinomus asmenis, suponuoja, kad paprasti šalies piliečiai turi bijoti, labai bijoti ir nesiryžti galimiems protesto veiksmas“, – žurnalistams komentavo C. Fujimura.

Pašnekovė taip pat pridūrė, kad F. Kirkorovo užlipimas ant kryžiaus pasirodymo metu nebuvo pati svarbiausia priežastis, kodėl šalyje įvyko skandalas, tačiau tai „įpylė žibalo į ugnį“, mat Kremlius stengiasi išnaudoti bet kokią galimybę tam, kad antikarinės nuotaikos būtų sužlugdytos.

Tai nieko naujo

Ironiška, tačiau Rusijos valdžios atstovai, savo šalyje bandantys susidoroti su priešišką poziciją išreiškiančiais atlikėjais, tuo pat metu kaltina Vakarus, kad šie neva dėl prasidėjusio karo Ukrainoje stengiasi užkirsti kelią rusiškos kultūros skleidimui užsienio valstybėse.

Štai birželio 5 d. M. Shukshina sureagavo į tadžikų dainininkės Manižos, kuri 2021 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse atstovavo Rusijai, išsakytus antikarinius pastebėjimus. Savo ruožtu Kremliaus ruporė M. Shukshina socialiniame tinkle paskelbė kvietimą, kuriuo ragino žmones birželio 13 d. atšaukti Manižos pasirodymą, turėjusį įvykti viename iš festivalių Sankt Peterburge.

Po dviejų dienų dainininkė socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė žinią, kad festivalio organizatoriai atšaukė jos pasirodymą.

Praėjusią savaitę Rusijos filharmonijos atstovai paskelbė, kad dėl neva iškilusių sveikatos problemų yra atšaukiamas koncertas, kurio pagrindinis dirigentas buvo Vasilijus Sinaiskis. Tačiau, kaip ir dainininkės Manižos atveju, neatmetama, kad Rusijos filharmonija patyrė Kremliaus atstovų spaudimą, siekiant atšaukti minėtą koncertą, mat V. Sinaiskis yra išreiškęs nepritarimą Rusijos pradėtam karui Ukrainoje.

Pats V. Sinaiskis vasario 28 d. paskelbė atskirą pareiškimą, kuriame V. Putino pradėtą karą Ukrainoje pavadino „šlykščiu“ ir taip pat dar kartą stengėsi apginti Ukrainos nacionalinę tapatybę.

Gruzijoje gimęs rusų dainininkas Valerijus Meladzė tarp Kremliaus atlikėjų buvo vienas pirmųjų, kuris viešai kritikavo vasarį pradėtą Rusijos invaziją Ukrainoje. Jau po keleto valandų nuo karo pradžios savo „Instagram“ paskyroje V. Meladzė pradėjo raginti Rusijos valdžią, kad ši nutrauktų pradėtus karinius veiksmus.

Prabėgus dviem savaitėms po viešo antikarinio pareiškimo V. Meladzės koncertas, turėjęs įvykti prabangiame paslaugų ir pramogų komplekse „Barkhiva Luxury Village“, kuris yra kiek toliau nuo Maskvos, už mažiau kaip 5 kilometrų nuo V. Putino priemiestyje esančios rezidencijos, galiausiai buvo atšauktas. Netrukus buvo atsisakyta ir kitų suplanuotų atlikėjo pasirodymų Rusijoje.

56-erių rusų dainininko karjera pakibo ant plauko. Gegužės pabaigoje V. Meladzė pranešė, kad jis prarado susidomėjimą šou verslu, todėl nuo šiol orientuosis į startuolio plėtojimą siekdamas iš jūros vandens išgauti įvairius mineralus.

Taip pat buvo atšauktas ir rusų roko grupės B-2 birželio 17 d. suplanuotas koncertas, turėjęs įvykti Sankt Peterburge Kremliaus kasmetinės ekonomikos konferencijos metu.

Teigiama, kad roko grupės pasirodymų buvo atsisakyta po to, kai jos nariai balandį atsisakė koncertuoti Omsko miesto stadione, nes virš scenos kabėjo didelis reklaminis plakatas, išreiškiantis palaikymą karui Ukrainoje.

Tuo metu tikru roko muzikos etalonu laikomos grupės DDT koncertas, birželio 10 d. turėjęs įvykti Maskvoje, buvo atšauktas po to, kai pagrindinis dainininkas Jurijus Ševčiukas pasirodymo metu Baškirijos regione, Ufos mieste, išreiškė kritiką pradėtam karui Ukrainoje. Vėliau atlikėjas už savo išsireiškimą taip pat sulaukė administracinės atsakomybės.

Legendinė Rusijos roko žvaigždė Borisas Grebenčikovas, išreiškęs kritiką dėl pradėto invazijos Ukrainoje, taip pat sulaukė pasekmių – dvi prokremliškos radijo stotys atsisakė toliau transliuoti jo kuriamą radijo programą. Kita komercinė radijo stotis, kuri taip pat ruošėsi bendradarbiauti su atlikėju, po patirto spaudimo tokių planų atsisakė, be to, Kremliaus prokurorai įmonės biuro patalpose netgi atliko kratas.

Pastebima, kad rusų atlikėjai, šiuo metu patiriantys Kremliaus valdžios spaudimą, tarsi primena egzistavusias represijas, kurios sovietmečiu buvo vykdomos prieš kai kuriuos muzikantus.

Štai „Mašina Vremeni“ – viena iš seniausių roko grupių Rusijoje, tačiau sovietų žiniasklaida tąkart jos atstovus pavadino viską naikinančiais, o 1982 m. viename iš pasirodžiusių neigiamų straipsnių grupės kuriama muzika buvo įvardijama kaip „pavojinga labai abejotinų idėjų injekcija“.

Po pasirodžiusio straipsnio tąkart roko grupė savo šalyje negalėjo legaliai koncertuoti pusę metų, be to, jos nariai nebuvo laukiami Maskvoje iki pat 1986 m. – daugiau kaip dešimtmetį nuo grupės susikūrimo pradžios.

Legendinė grupės „Mašina Vremeni“ koncertai Rusijoje šiuo metu taip pat yra atšaukiami, todėl jos lyderis Andrejus Makarevičius, kritikuojantis Kremliaus lyderio V. Putino veiksmus dėl pradėto karo Ukrainoje, kartu su kitais rusų atlikėjais, išvyko gyventi į Izraelį.

„Mašina Vremeni“ istorija, žyminti atšauktus koncertus šalyje, yra itin ilga. Tai nieko naujo. Mes gyvenome ilgą laiką. Laikysimės ir toliau“, – balandžio mėnesį socialiniame tinkle rašė grupės lyderis A. Makarevičius.