Patiklumui ribų nėra: sukčiai iš žmonių išviliojo apie 22,8 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį, 9.18 val., gautas pranešimas, kad trečiadienį Vilniuje sukčiai iš moters (gim. 1941 m.) galimai išviliojo pinigus.
Nurodyta, kad moteriai būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, ir apgaulės būdu iš jos išviliojo 14 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, ketvirtadienį, 9 val., gautas vyro (gim. 1960 m.) pranešimas apie galimai iš jo išviliotus pinigus.
Vyras nurodė, kad rugsėjo 30 d., apie 9.30 val., būnant Vilniaus rajone, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 5,7 tūkst. eurų.
Dar vienas galimas sukčiavimo atvejis fiksuotas Kupiškyje.
Anot Panevėžio AVPK, trečiadienį, apie 14.47 val., moteris (gim. 1966 m.) pranešė, kad paspaudus jai atsiųstą nuorodą skelbimų portale, iš sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Pareiškėja nurodė patyrusi apie 3,1 tūkst. eurų turtinę žalą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
