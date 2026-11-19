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Mobiliųjų telefonų prekyba išsimokėtinai, iki šiol turėjusi išskirtines sąlygas, nuo penktadienio beveik prilygs automobilio ar namo pirkimui. Pardavėjas turės sudaryti kredito sutartį ir patikrinti pirkėjo įsipareigojimų lygį, kad jis neviršytų 60 proc. pajamų.
Telefoną išsimokėtinai įsigyti bus sunkiau
Lietuvos banko atstovai tikina, kad prekyba telefonais išsimokėtinai keičiasi dėl privalomo europinio reguliavimo.
„Šis pokytis ateina dėl europinio reguliavimo. Priimta ES vartojimo kreditų direktyva, jos nuostatos perkeltos į Lietuvos įstatymą. Jis priimtas balandžio mėnesį“, – komentuoja Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas.
Mobiliojo ryšio operatoriai jau ruošiasi būsimiems pokyčiams ir pripažįsta, kad brangesnių, 2–3 tūkstančius eurų kainuojančių telefonų išsimokėtinai nebegalės parduoti visiems klientams. Nebent šie sumokėtų didelį pradinį įnašą arba iš karto visą kainą.
„Galima, sulaukus neigiamo atsakymo, pasirinkti kitą, pigesnį įrenginį, bet tikiu, kad be telefono žmonės neliks“, – teigia „Tele2“ atstovė Asta Buitkutė.
„Dalis žmonių brangiausio flagmano įrenginio nebegalės sau leisti, nes mėnesio įsipareigojimų riba viršys 60 proc. mėnesio pajamų. Efektai bus du: vieni pirks pigesnį įrenginį, kita dalis nuomosis“, – sako „Bitės“ atstovas Jaunius Špakauskas.
Operatoriai telefonus siūlys nuomotis
Tiesa, kai kurie telefonų pardavėjai tikina, kad ruošiasi pasiūlyti pirkėjams ir kitų būdų gauti išsvajotą prabangų telefoną, pavyzdžiui, nuomotis jį arba įsigyti su išperkamąja nuoma.
„Siūlysime išsimokėtinai su likutine verte. Tai reiškia, kad mokate porą metų įmokas, po to nusprendžiate, ar įrenginį pasiliekate sau ir sumokate likusią dalį, ar jį keičiate, pasiimate naują įrenginį ir toliau mokate pagal tą pačią schemą“, – aiškina „Telia“ atstovas Audrius Stasiulaitis.
Pagal naują tvarką, anot pardavėjų, pirkimas išsimokėtinai klientui užtruks ilgiau. Pardavėjas turės gauti pirkėjo leidimą patikrinti jo duomenis Lietuvos banko paskolų duomenų bazėje.
„Būsime priversti ne tik vertinti, ar žmogus pajėgus vykdyti įsipareigojimus už perkamą įrangą, bet ir žiūrėsime, koks žmogaus vedybinis statusas. Tai svarbu vertinant pajamas“, – teigia J. Špakauskas.
„Kreditingumą tikrins mūsų finansų partneris. Jis patikrins jūsų įsipareigojimus ir pasakys, kokį ir kokios vertės įrenginį galėsite įsigyti. Tai užtruks kelias minutes, stovint prie konsultanto“, – sako A. Stasiulaitis.
„Reikės atvykti su asmens dokumentu, pradėti pirkimo procesą. Jis gali pailgėti, nes reikės atsakyti į keletą papildomų klausimų, sudaryti kredito sutartį. Darome viską, kad procesai būtų kuo paprastesni“, – paaiškina A. Buitkutė.
Pastaruoju metu telefonų pardavėjai fiksuoja padidėjusį pirkėjų, kurie už telefonus moka visą kainą, srautą. Pirmoji didžioji pirkimo banga šiemet nuvilnijo balandį, kai daug lietuvių atsiėmė santaupas iš antrosios pensijų pakopos. Antroji pirkimo banga, kaip ir kasmet, buvo rugpjūtį–rugsėjį, kai po vasaros atostogų lietuviai nusprendžia įsigyti naujus telefonus, prasidedant naujiems mokslo ir darbo metams. Prekybininkai tikisi ir trečio šiemet telefonų pirkimo bumo, artėjant kalėdinei dovanų pirkimo karštligei.
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