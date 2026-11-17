Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Siaubinga avarija įvyko netoli Kėdainių, ties Šingalių kaimu. Pranešimo apie visureigio ir vilkiko kaktomušą ugniagesiai sulaukė rytą, be dvidešimt aštuonios. Atvykę gelbėtojai automobilio viduje išvydo sunkios būklės moterį.
„Radome užspaustą, buvo ji dar gyva, panaudojom hidraulinę įrangą išlaisvinimui, atvyko medikai... Iškėlus dar ji buvo gyva“, – sakė ugniagesys Vidmantas Kupčiūnas.
Medikai dar bandė gelbėti vairuotoją, deja, 47-erių moters gyvybė užgeso. 63-ejų vilkiko vairuotojas atsipirko išgąsčiu, medikų pagalbos jam neprireikė, vyras buvo blaivus. Kaip pasakojo liudininkai, moteris su „Toyota RAV 4“ važiavo nuo Kėdainių pusės. Šiame kelio ruože džipas staiga ėmė slysti ir rėžėsi į priešais atvažiuojantį vilkiką.
„Buvo slidi kelio danga, ir dabar ji dar slidi, tai iš pasakojimų supratome, kad sunešiojo...“ – aiškino V. Kupčiūnas.
Iš atsikabinusios priekabos išbyrėjo audinės
Ir dėl avarijos spūstyje strigę vairuotojai kalba, kad kelyje Josvainiai–Kėdainiai, net ir įdienojus daug slidžių vietų, ypač rizikingos medžiais apaugusios atkarpos. Matyti, kad po nakties apšarmoję ir visi laukai.
„Ten ir dabar sakė neina pastovėti, ten prie miškelio ir dabar ledas.“
„Vietomis buvo slidu, vietomis nelabai, reikėjo pasirinkti saugesnį greitį.“
„Slidoka buvo, pašalę biškį. – Dar matosi ant žolės pašalimas. – Taip.“
Moteris priekaboje vežė jau nebegyvas audines, po smūgio į vilkiką priekaba atsikabino nuo visureigio ir baltų kailinių žvėrelių kūnai nuklojo gan didelį kelio ruožą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.