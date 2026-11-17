Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), ryte gautas pranešimas apie eismo įvykį, kuriame reikia vaduoti prispaustą moteris.
Atvykus tarnybos paaiškėjo, kad kaktomuša buvo susidūręs vilkikas „Mercedes-Benz Actro“ ir„Toyota RAV4“ su priekaba „Taurus“, kurioje buvo gabenami kailinių žvėrelių kūnai ir vilkikas.
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Anot PAGD, automobilyje „Toyota“ buvo prispausta vairuotoja, kuri gelbėjimo įranga išlaisvinta ir perduota atvykusiems medikams. 08.26 val. jai konstatuota mirtis.
50 m ruože nušluota kelio danga, surinkti ant kelio ir kelkraštyje išsibarstę 333 kailinių žvėrelių kūnai.
Neutralizuoti ant kelio dangos išsilieję naftos produktai, kelio danga nuplauta vandeniu.
Incidentas tiriamas.
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