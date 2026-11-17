Avarija įvyko apie 7 val. ryto Prahos 3-iajame rajone, ant geležinkelio tilto virš Seiferto gatvės.
Greitosios pagalbos tarnybų duomenimis, per avariją nukentėjo 46 žmonės. Keturių iš jų būklė kritinė – patirti sužalojimai kelia grėsmę gyvybei. Dar 12 žmonių patyrė vidutinio sunkumo sužalojimų, o apie 30 buvo sužeisti nesunkiai
Sužeisti keleiviai jau nugabenti į Prahos ligonines.
Susisiekimo ministras Ivanas Bednarikas traukinių susidūrimą pavadino labai rimtu incidentu ir pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia pasirūpinti sužeistaisiais. Jis padėkojo gelbėjimo tarnyboms už greitą reakciją ir nurodė, kad Geležinkelių inspekcija tiria avarijos priežastis bei aplinkybes.
Traukinių eismas šioje linijoje sustabdytas. Manoma, kad sutrikimai truks kelias valandas ir sutrikdys dešimtis traukinių reisų.
Tolimojo susisiekimo traukiniai taip pat nukreipiami į kitas Prahos geležinkelio stotis.
Na místě probíhají záchranářské práce. Předběžně je asi 15 zraněných. https://t.co/LPYajdIuj2— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
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