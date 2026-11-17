Nukentėjusysis nuo daugybinių sužalojimų mirė greitosios pagalbos automobilyje. Utenos apylinkės teismas vairuotojui skyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo 1 metams.
Kaltinamasis Saulius (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) 2025 m. lapkričio 7-osios rytą kartu su žmona atvažiavo apsipirkti į Ignalinoje, Ateities gatvėje, esančią parduotuvę.
Vyras buvo blaivus. Įvažiavęs į automobilių stovėjimo aikštelę jis bandė pastatyti savo „Volkswagen Golf“ tarp kitų automobilių.
Automobilis staiga šoko į priekį
Saulius teisme visiškai pripažino kaltę. Jis pasakojo, kad statant automobilį dešinė koja nuslydo nuo stabdžio pedalo ant akceleratoriaus.
„Automobilis staigiai pajudėjo į priekį ir atsitrenkė į parduotuvės sieną“, – teisme aiškino vyras.
Išlipęs iš automobilio Saulius pamatė po jo priekine dalimi gulintį žmogų. Tyrimo metu jis pasakojo, kad prieš automobilio šuolį ratas buvo atsirėmęs į priekyje buvusį bortelį, tada koja nuslydo ir automobilis staiga metėsi pirmyn.
Kartu važiavusi žmona pasakojo, kad automobilis jau buvo beveik sustojęs ir ji ruošėsi išlipti, kai šis netikėtai šovė pirmyn.
„Dar surikau „ką darai“, ir automobilis atsitrenkė į parduotuvę“, – tyrėjams pasakojo moteris. Ji tik sustojus automobiliui pamatė priekyje gulintį vyrą.
Lemtingą akimirką užfiksavo kamera
Avarijos aplinkybes užfiksavo ir vaizdo kamera. Įraše matyti, kaip iš parduotuvės išėjęs vyras su pirkinių maišeliu eina šaligatviu palei automobilių stovėjimo aikštelę.
Po kelių sekundžių į aikštelę įsuka „Volkswagen“. Automobilis pasuka stovėjimo vietos link, tačiau nesustoja – važiuoja tiesiai, partrenkia pėsčiąjį ir rėžiasi į pastatą. Nuo smūgio dūžta vitrinos stiklai.
Netoliese dirbęs kurjeris išgirdo padangų cypimą ir stiprų trenksmą. Nubėgęs prie parduotuvės jis pamatė ant šaligatvio stovintį automobilį ir prispaustą žmogų.
Vyras nedelsdamas paskambino numeriu 112. Atvykę ugniagesiai nukentėjusįjį išlaisvino, medikai jį gaivino.
Pėsčiojo išgelbėti nepavyko
Smūgio pasekmės buvo itin sunkios. Pėsčiajam lūžo raktikaulis, krūtinkaulis, daugybė šonkaulių ir keli stuburo slanksteliai, buvo pažeisti plaučiai, širdis, aorta bei kiti vidaus organai.
Medikai dar bandė išgelbėti jo gyvybę, tačiau vyras mirė greitosios pagalbos automobilyje pakeliui į gydymo įstaigą. Teismo medicinos specialistas nustatė, kad mirtį lėmė per eismo įvykį patirtas kūno sumušimas.
Saulius tyrėjams teigė po avarijos patyręs šoką. Jis su žmona vėliau nuvyko į žuvusiojo laidotuves, pareiškė užuojautą ir atsiprašė artimųjų. Vyras taip pat sakė po nelaimės nusprendęs daugiau automobilio nevairuoti.
„Dėl to, kas įvyko, gailiuosi, labai dėl to pergyvenu, sunku užmigti naktimis“, – tokia jo pozicija užfiksuota tyrimo metu.
Teismas į kalėjimą nesiuntė
Teismas įvertino, kad Saulius padarė neatsargų nusikaltimą, buvo blaivus, anksčiau neteistas ir administracine tvarka nebaustas, kaltę visiškai pripažino bei nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Iš pradžių vyrui paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinus įrodymų tyrimą, ji sumažinta trečdaliu – iki 2 metų.
Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmai bausmės vykdymą atidėjo 1 metams, neskirdami papildomų įpareigojimų. Sauliui taip pat 2 metams uždrausta vairuoti visų rūšių transporto priemones arba įgyti tokią teisę.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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