TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskirtoji premjerė patenkinta susitikimu su Renata Saulyte, giria „jaunatvišką veržlumą“

2025-09-04 12:48 / šaltinis: BNS
2025-09-04 12:48

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako esanti patenkinta susitikimu su viena iš pretendenčių į aplinkos ministres Renata Saulyte, giria ją už „jaunatvišką veržlumą“, bet sprendimą dėl šios kandidatūros teikimo prezidentui Gitanui Nausėdai žada vėliau.

Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

„Iš tikrųjų, aš patenkinta susitikimu, buvo konstruktyvus ir dalykiškas“, – žurnalistams po susitikimo sakė I. Ruginienė.

Ji teigė, kad esama dar kelių pretendentų į aplinkos ministro pareigas, tačiau neatskleidė, ar su jais jau spėjo susitikti.

Paklausta, kokios savybės leistų R. Saulytei tapti ministre, ji teigė: „Jaunatviškas veržlumas, noras dirbti ir tikrai ties nemažai klausimų turime tą pačią viziją.“

„Tikrai svarstytina kandidatė“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

Ji sakė sprendimą, kurį kandidatą į aplinkos ministrus teikti, priimsianti vėliau.

„Dar turiu laiko apsispręsti“, – teigė I. Ruginienė.

