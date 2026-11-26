Po vidudienio šios rinktinės Adutiškio pasienio užkardos kinologas su 4-erių Falco patruliavo Švenčionių rajono Valiūkiškės kaimo prieigose. Čia yra prie pat sienos su Baltarusija besidriekiantis Rūliškės miškas.
Falco buvo gavęs komandą patruliuoti palei sieną. Jo užduotis buvo ieškoti įtartinų pėdsakų ar pasislėpusių asmenų. Tokiais atvejais dresuotas šuo paleidžiamas nuo pavadžio. Miškingoje vietovėje jis susidūrė su šernu, kuris puolė Falco ir jį smarkiai sužalojo.
Atskubėjęs kinologas puolė gelbėti savo keturkojį draugą. Leisgyvis Falco buvo pristatytas į vieną veterinarijos kliniką Švenčionėliuose, kur jam suteikta skubi pagalba. Vėliau vokiečių aviganis buvo pervežtas į vieną iš Vilniuje esančių veterinarijos klinikų, jam atlikta skubi operacija.
Deja, tarnybos vietoje sužaloto Falco gyvybės išgelbėti nepavyko.
Pasieniečiai dalijasi skaudžia žinia
VSAT Kinologinės veiklos skyriaus viršininkas Vaidas Belevičius sako, kad toks atvejis, kai tarnyboje žūsta pasieniečių šuo yra retas, bet ne pirmas. Tai, pasak, V. Belevičiaus, darsyk patvirtina, kad labai pavojingas yra ne tik pasieniečių, bet ir jų šunų darbas.
„Kiekvienam kinologui tarnybinis šuo nėra tik keturkojis kolega, - sako VSAT kinologijos vadovas. - Tai yra ištikimas partneris, bendražygis ir draugas, su kuriuo dalijamasi tarnybos rūpesčiais, iššūkiais, pergalėmis ir kasdienėmis akimirkomis. Tarp kinologo ir jo šuns užsimezga ypatingas ryšys, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais.
ad Falco, kuris savo tarnybą atliko iki galo, žūtis jo šeimininkui yra ypač skaudi“. Falco buvo vienas geriausių sieną su Baltarusija saugančios VSAT Vilniaus pasienio rinktinės šunų. Vien šiemet jis susekė ir su savo kinologu sulaikė daugiau kaip dvi dešimtis į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrovusių neteisėtų migrantų. Šio vokiečių aviganio susektų ir su pasieniečiais sulaikytų asmenų sąraše taip pat yra kontrabandininkų, pasienio teisinio režimo taisyklių ir kitų pažeidėjų būrys. Taip pat Falco buvo daugkartinis tarnybinių šunų meistriškumo ir biatlonų nugalėtojas ir prizininkas. Su savo kinologu jis nuolat dalyvaudavo įvairiuose pasienio profesijos pristatymo renginiuose, kur demonstruodavo savo ypatingus sugebėjimus.
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