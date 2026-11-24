Kaip „Rinkos aikštę“ informavo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 22 dieną, 18.43 val., gautas pranešimas, kad S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje galimai nuo traukinio nukrito 1990 metais gimęs vyras. Po įvykio nukentėjusysis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
Deja, vyro gyvybės medikams išgelbėti nepavyko. Lapkričio 23 dieną policija gavo informaciją, kad jis mirė.
Pirminiais, kol kas oficialiai nepatvirtintais duomenimis, nelaimė įvyko Kėdainių geležinkelio stoties teritorijoje. Vyras esą buvo užlipęs ant krovininio traukinio vagono ir galėjo būti nutrenktas aukštos įtampos elektros srovės.
Krovininis traukinys vyko maršrutu Klaipėda–Šilainiai ir tuo metu buvo sustojęs Kėdainių geležinkelio stotyje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Pateikia rekomendacijas
Geležinkelio infrastruktūros bendrovės „LTG Link“ interneto portale nurodoma, kad elektrifikuoto geležinkelio kontaktiniame tinkle įtampa siekia 25 000 voltų, todėl mirtinas pavojus kyla net neprisilietus prie laidų.
Daugelis klaidingai mano, kad jei traukinys stovi vietoje arba yra krovininis (varomas dyzelinu), laiduose virš jo elektros nėra. Iš tiesų elektrifikuotuose ruožuose (tokiuose kaip linija Vilnius–Klaipėda, einanti per Kėdainius) įtampa kontaktiniame tinkle yra nuolat, nepriklausomai nuo to, ar tuo metu važiuoja elektrinis traukinys, ar po laidais stovi dyzelinis sąstatas.
Pagrindinės saugumo taisyklės geležinkelio stotyse ir šalia bėgių
- Jokiu būdu nelipti ant traukinių ir vagonų. Ant vagonų stogų ar cisternų esantis žmogus patenka į kritinę aukštos įtampos zoną. Net ir nepalietus kontaktinio laido, tarp jo ir žmogaus kūno per orą gali susidaryti elektros lankas, kurio temperatūra viršija 20 000 °C ir sukelia mirtinus nudegimus bei širdies sustojimą.
- Neliesti ir nesiartinti prie kontaktinio tinklo atramų. Draudžiama lipti ant metalinių ar betoninių stulpų, laikančių laidus, taip pat prie jų rišti bet kokius daiktus ar gyvūnus.
- Saugotis krentančių ar nukarusių laidų. Jei pastebėjote nutrūkusį ar žemai nukarusį laidą, prie jo negalima artintis arčiau kaip 8 metrus (dėl žemėje susidarančios žingsninės įtampos srovė gali nutrenkti net stovint ant žemės). Apie tai būtina nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
- Laikytis saugaus atstumo nuo bėgių. Būnant šalia geležinkelio kelio ne perone, rekomenduojama laikytis bent 5 metrų atstumo nuo bėgių, o bėgius kirsti tik tam skirtose legaliose perėjose, viadukais ar tuneliais.
- Nenaudoti ilgų daiktų šalia laidų. Po aukštos įtampos kontaktiniu tinklu griežtai draudžiama mojuoti, kelti ar nešti ilgus daiktus (pvz., meškeres, metalinius strypus, asmenukių lazdas), nes jie gali priartėti prie laido ir praleisti elektros srovę.
- Ypač saugotis per audrą ir liūtį. Esant didelei drėgmei, perkūnijai ar stipriam vėjui, oro laidumas padidėja, todėl specialistai pataria nestovėti šalia elektrifikuotų linijų ir metalinių stoties konstrukcijų.
- Atidžiai prižiūrėti vaikus ir paauglius. Jaunuoliai neretai lipa ant stovinčių vagonų norėdami nusifotografuoti (daryti ekstremalias asmenukes) ar sutrumpinti kelią. Specialistai ragina tėvus nuolat priminti vaikams, kad stovintis traukinys po aukštos įtampos laidais yra mirtini spąstai.
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