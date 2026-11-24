Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, 8.30 val. Raseinių rajone, Norgėlų kaime, namuose, rasti mirusios moters (gim. 1959 m.) ir vyro (gim. 1961 m.) kūnai be išorinių sužalojimų.
Kaip Eltai sakė Šiaulių AVPK Komunikacijos poskyrio vedėjas Artūras Šliavas, viena iš galimų įvykio versijų – žmonės galėjo apsinuodyti smalkėmis.
„Viena iš galimų versijų, kuri dar nėra patikrinta iki galo, yra apsinuodijimas smalkėmis. Gaisro nebuvo, gaisro židinių nebuvo, bet patalpoje galėjo būti smalkių“, – sakė A. Šliavas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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