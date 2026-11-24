Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 3.11 val. pranešta, kad Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Gervėnupio kaime, Rožių gatvėje, dega sodo namelis.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė medinis, vieno aukšto, sodo namelis. Gaisro metu namelis sudegė.
Po perkasimo darbų rastas žmogaus kūnas.
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