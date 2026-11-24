Tačiau ar tai viskas? Prie projekto netikėtai prisijungė ir keturkojis „verslininkas“.
Investitorių komisijos gretas papildė keturkojis
J. Janušauskaitė-Plungė – ne tik gyvūnų prekių ir reikmių verslą sukūrusi moteris, bet ir didžiulė gyvūnų mylėtoja. Ne be reikalo projekte „Rykliai. Lietuva“ ji ne viena – jos gretose ir keturkojis špicas.
„Manau, kad tavo šuniui, Pranukui, geresnio pasirodymo jau nebebus“, – sakė T. Burgaila, kreipdamasis į J. Janušauskaitę-Plungę, kurios šuo pristatymo metu užmigo.
„Jis turi tris gamyklas, jam nėra problemų“, – juokėsi J. Janušauskaitė-Plungė.
T. Burgaila juokavo, kad Pranas ne be reikalo nesusidomėjo į studiją atvykusiais svečiais.
„Aš ir žiūriu, dėl ko jis kažkodėl nereaguoja į visus šituos skanumynus“, – sakė verslininkas.
„Rykliai. Lietuva“ – jau nuo šio antradienio, 20 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.