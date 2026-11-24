Populiariausias verslumo šou grįžta, o investicijų besitikintys drąsūs verslai sieks ir patys tapti „rykliais“. Tačiau čia viską lemia vos kelios minutės. Tai – žaidimas, kuriame žaidžiama ir tikrais likimais, ir tikrais pinigais.
Pirmojoje laidoje tarp investuotojų išvysime tiek naujų veidų, tiek ir šou senbuvius. Tarp pastarųjų – įmonių grupės „Kilo“ bendraįkūrėjas ir Vilniaus futbolo klubo „Žalgiris“ dalininkas Tadas Burgaila, bendrovės „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas bei Einaras Gravrock – JAV gyvenantis dirbtinio intelekto startuolių įkūrėjas, kurio bendrovė „Cast AI“ viršijo vieno milijardo JAV dolerių vertę ir tapo vienaragiu.
Šiame sezone prie verslumo šou prisijungė ir dvi naujos investuotojos. Tai – „Vaikystės sodo“ darželių ir Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja, verslininkė bei edukologė Austėja Landsbergienė, kurios sukurtą švietimo tinklą šiemet įsigijo tarptautinė švietimo milžinė „Globe Educate“.
Janita Januškaitė-Plungė – dar viena investuotuoja, kurią išvysime jau pirmojoje laidoje. Jos nuo nulio sukurta „KIKA“ grupė šiandien valdo mažmeninės prekybos parduotuvių tinklą ir gamyklas, plėtoja didmeninę prekybą bei eksportą į daugiau kaip 60 šalių.
„Mes esame „rykliai“, o ne paramos fondas“, – būtent tokią frazę jau pirmojoje naujo sezono laidoje ištars Janita J. Plungė.
Tačiau kas taps pirmaisiais trečiojo sezono verslumo šou dalyviais?
Žilvinas – „ŪkisGo“ platformos, jungiančios Lietuvos ūkininkus ir gamintojus, įkūrėjas. Anot verslininko, jo platforma – savotiškas turgus internete. Be to, platforma jau jungia 80 skirtingų ūkių ir gamintojų, o jos klientai gali rinktis iš daugiau nei 850 skirtingų prekių asortimento.
Po pristatymo, Žilvinas sulauks ne vieno „ryklių“ klausimo. „Pasakyk, kaip šiame modelyje uždirbsi 100 tūkstančių?“ – teirausis G. Kvietkauskas, o vėliau pridės, kad Žilvino ateities tikslai šiuo metu daugiau primena ne planą, o svajonę.
Tuo tarpu E. Gravrock sakys, kad potencialo Žilvinas tikrai turi. Tik ar šiame versle?
Dar labiau netikėtą verslo idėją šį pirmadienį investuotojams pristatys Tadas ir Jaroslavas. „11x11.lt“ – jau penkis metus veikiantis jų futbolo naujienų portalas. „O šiandien ieškome partnerio, kuris padėtų kitam mūsų žingsniui – tarptautiniam futbolo turinio kanalui“, – idėją pristatys jie.
Anot Tado, Lietuva buvo jų įrodymas, kad futbolas tikrai nemiręs, o pasaulis – naujas laukiantis iššūkis. Tadas ir Jaroslavas prašys 100 tūkst. eurų mainais už 20 proc. įmonės akcijų.
„Jei jūs dabar turite pajamas, tai kurkite ir keliaukite. Tai – jūsų hobis, kuris tikriausiai taps verslu, jei išeisite kažkur toliau. Bet man kažkaip nelimpa tas 100 tūkstančių – matyt, čia atėjote dėl eterio?“ – ne viską iki galo supras E. Gravrock.
Tretieji savo idėjos pristatyti žengs Matas, Tautvydas ir Richardas. „Knockdown Wear“ – sparčiai augantis aprangos prekės ženklas, kuriam vyrai ieškos net daugiau nei 2 mln. investicijų!
„Šie pinigai dalinai būtų skirti plėtrai į užsienio rinkas, o taip pat naudotume juos reklamai. Tikimės, kad jūsų turima patirtis ir pažintys padėtų mums kuo greičiau atsidurti tarptautinėje rinkoje“, – sakys Tautvydas.
Daugelį nustebins ir tai, kad dizainus drabužiams kuria pats Matas, kurį žiūrovai yra matę kovojantį ir UTMA ringe!
Tiesa, įsišnekėjus paaiškės, kad iš savo prašomų daugiau nei 2 mln. eurų investicijų, Matas pusantro milijono norėtų pasilikti sau.
„Man nepatinka viena šio pasiūlymo dalis – pusantro milijono, kuris bus išleistas geriems automobiliams, kelionėms. Man atrodo, kad tokiame augime verslas vis dar turi kiekvieną centą dėti į verslą“, – pastabą duos T. Burgaila, o ką į tai atsakys šou dalyviai?
Komanda bus paruošusi „rykliams“ ir dovanų – ar tai suminkštins jų širdis? Ar bus sukirsta rankomis dėl daugiau nei 2 mln. eurų?
Galiausiai žiūrovai išvys ir jau matytus veidus – mokinius, savo verslo idėją pristačiusius šių metų pradžioje, kitame TV3 žiniasklaidos verslumo šou „MVP – vienaragių paieška“. Kaip „Wearly“ seksis naujame etape?
„Rykliai. Lietuva“ – antradieniais, 20 val. per TV3!
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