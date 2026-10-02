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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užbaigtas Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklo įsigijimo sandoris

2026-10-02 17:08 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 17:08
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„Bitė Group“ ir TV3 televizijos savininko – JAV fondo iš dalies valdoma Ispanijos grupės „Globeducate“ įmonė „Nuevo Agora Centro De Estudios“ užbaigė Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklo – Karalienės Mortos mokyklų ir vaikų darželių „Vaikystės sodas“ – įsigijimo sandorį.

Austėja Landsbergienė

„Bitė Group“ ir TV3 televizijos savininko – JAV fondo iš dalies valdoma Ispanijos grupės „Globeducate“ įmonė „Nuevo Agora Centro De Estudios“ užbaigė Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklo – Karalienės Mortos mokyklų ir vaikų darželių „Vaikystės sodas“ – įsigijimo sandorį.

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„Globeducate“ pranešė prijungusi mokyklas ir vaikų darželius prie savo tinklo, o Karalienės Mortos mokykla pranešė, kad mokyklos ir darželiai oficialiai tapo tarptautinės švietimo grupės dalimi.

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„Mūsų įsipareigojimas aiškus – tiek mokyklas, tiek darželius sustiprinti „Globeducate“ žiniomis ir tarptautinio tinklo galimybėmis bei išsaugoti viską, kas šias ugdymo įstaigas pavertė novatoriškomis Lietuvos ir tarptautinio švietimo srityje“, – pranešime teigė „Globeducate“ švietimo direktorius Daniel'is Jones'as.

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Lietuva tapo – 12-a šalis, kurioje veikia „Globeducate“

Prijungus 1,7 tūkst. vaikų mokančias ugdymo įstaigas, Lietuva tapo 12-ąja šalimi, kurioje veikia „Globeducate“.

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Anot mokyklos pranešimo, tai atveria galimybes mokiniams bendradarbiauti su bendraamžiais iš kitų šalių, dalyvauti mainuose, tarptautiniuose projektuose, o mokytojams – bendradarbiauti su kolegomis pasaulyje, dalyvauti profesinio tobulėjimo ir lyderystės mokymuose.

BNS rašė, kad Konkurencijos taryba rugpjūčio viduryje leido „Nuevo Agora Centro De Estudios“ įsigyti po 100 proc. Karalienės Mortos mokyklos ir „Vaikystės sodo“ akcijų bei įgyti vienvaldę jų kontrolę.

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„Globeducate“ grupė, kaip ir Karalienės Mortos mokyklos, priklauso „Eco-School“ tinklui, o visi tinklo mokyklų vaikai gauna naudos iš oficialios grupės partnerystės su Pasauliniu gamtos fondu (WWF).

„Globeducate“ jungia daugiau nei 65 mokyklas bei internetines programas, kuriose mokosi daugiau nei 40 tūkst. mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.

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Pusė „Globeducate“ akcijų priklauso Baltijos šalių telekomunikacijos grupės „Bitė Group“ ir TV3 televiziją kontroliuojančios „All Media Lithuania“ valdytojui, JAV privataus kapitalo fondui „Providence Equity Partners“. Likusius 50 proc. Ispanijos bendrovės akcijų valdo Prancūzijos investicijų grupė „Wendel Group“.

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Kaip rašė BNS, birželį „Globeducate“ pranešė apie Lietuvos tinklo prisijungimą. Tuomet teigta, kad tai yra svarbus žingsnis, kuris sustiprina A. Landsbergienės įkurtos mokyklos misiją.

Vilniuje ir Kaune veikianti Karalienės Mortos mokykla 2024–2025 finansiniais metais (nuo 2024 metų liepos iki 2025 metų birželio pabaigos) gavo 7,555 mln. eurų pajamų – 17 proc. daugiau nei ankstesniais metais (6,448 mln. eurų), jos grynasis pelnas augo 52,5 proc. iki 2,259 mln. eurų (1,481 mln. eurų). Pernai ji išmokėjo 1,75 mln. eurų dividendų (1,45 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui.

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Didžiausiu privačių darželių tinklu Lietuvoje (jame yra 11 vadinamųjų sodelių) prisistatantis „Vaikystės sodas“ praėjusiais finansiniais metais gavo 5,67 mln. eurų pajamų (5,164 mln. eurų) ir uždirbo 1,365 mln. eurų grynojo pelno (1,266 mln. eurų). Informacijos apie dividendus įmonė Registrų centrui nėra pateikusi.

Darželiai „Vaikystės sodas“ veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Registrų centro duomenimis, A. Landsbergienės valdoma įmonė „Kibirkštis“ dar vis turi po 100 proc. abiejų švietimo įstaigų akcijų.

indeliai.lt

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