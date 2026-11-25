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Po Vyriausybės langais pareigūnai statė vieną kėdę prie kitos, užsimoję jomis užpildyti visą Kudirkos aikštę. Taip protestuotojai perspėjo Vyriausybę, kad Lietuvoje trūksta apie 4000 pareigūnų: ugniagesių, policininkų, aplinkosaugininkų, pasieniečių.
„Viena kėdė – mažiausiai 10 pareigūnų: pasieniečių, ugniagesių, aplinkosaugininkų, policininkų, viešojo saugumo tarnybos pareigūnų trūkumai visose tarnybose. Žmonės palieka darbą, nes krūviai nežmoniški, funkcijų daug, finansavimo neskiriama“, – kalbėjo pareigūnų profsąjungos pirmininkė Ineta Kursevičienė.
„Šiai dienai yra apie 840 pareigūnų, kažkada buvo 1200, numatyta, kad tinkamai vykdyti tarnybai apvestas funkcijas, turėtų būti 1200 pareigūnų“, – minėjo viešojo saugumo profsąjungos pirmininkas Vaidas Maziliauskas.
Lietuvai trūksta statutinių pareigūnų
„Apsauga silpnesnė, kažkur sargybų mažiau, mažiau žmonių, toks išradingumas yra“, – sakė pasieniečių profsąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas.
„Kukliais skaičiavimais trūksta 1000 ugniagesių, o įvertinus socialines garantijas, departamento skaičiavimu 1800, tai didžiulis trūkumas, turint omenyje, kad dirba 2800 pamainose“, – aiškino ugniagesių profsąjungos pirmininkas Miroslavas Gerasimovičius.
„Aplinkos apsaugos departamente yra virš 500, bet nuolatinis trūkumas 10-15 proc.“ – pridūrė aplinkosaugininkų profsąjungos pirmininkas Vaidas Laukys.
Perspėdami apie vis labiau retėjančias jų gretas, pareigūnai reikalauja bent trečdaliu jiems padidinti algas.
„Infliacija 6 proc., vidutinis darbo užmokestis kyla virš 9 proc., o pareigūnų pirmoji grandis uždirba 980 eurų, pvz., ugniagesys, policininkų yra, kurie tūkstančio negauna, aplinkosaugos pareigūnai irgi negauna“, – tikino I. Kursevičienė.
„Pradedantis pareigūnas 1000 eurų negauna į rankas, kaip mus juos pritraukti, motyvuoti, pradedančio darbo užmokestis turi nuo 1500 eurų prasidėti“, – piktinosi V. Maziliauskas.
„Pradinio ugniagesio atlyginimas yra apie 900 eurų, o mūsų siekis, kad vidutinis darbo užmokestis būtų bent 1500 eurų į rankas“, – sakė M. Gerasimovičius.
„Dažnas mūsų sistemoje dirbantis žmogus 1000-1100 gauna, daugiau nedidelis procentas“, – minėjo V. Laukys.
Pareigūnų algos didės
Vyriausybė planuoja kitąmet pareigūnų algoms didinti skirti 45 mln. eurų ir jas padidinti vidutiniškai beveik 8 procentais, kas anot vidaus reikalų ministro reiškia, kad kiekvienas pareigūnas gaus po 130 eurų į rankas didesnį atlyginimą. Eidamas į Vyriausybę, ministras Martynas Katelynas stabtelėjo ir prie protestuotojų.
„Laba diena, čia visi, ugniagesiai, aplinkosaugininkai, pasieniečiai? – Visi, kaip visada. – Kodėl kaip visada, gal kažkada nebus taip, bus adekvačiai viskas“, – kalbėjo M. Katelynas.
„Į kuriuos įvykius mums nereaguoti, kurių funkcijų atsisakyti? Pareigūnas dirba už kelis, nebetiki niekuo, stovime čia ir sakome, mums nereikia milijonų, o aiškaus patikinimo, kad mes jus girdime ir keliame į prioritetą“, – skundėsi protesto dalyviai.
Ministras prašė premjero dvigubai daugiau pinigų pareigūnų algoms padidinti kitais metais, tačiau nepavykus išsireikalauti daugiau pinigų, dabar žada kitais metais imtis ruošti ilgalaikį penkerių metų pareigūnų atlyginimų didinimo planą.
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