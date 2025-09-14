Pareigūnai pas karį įtaria radę narkotinių medžiagų, kitą sulaikė vairuojantį neblaivų

Anot Policijos departamento pranešimo, šeštadienį 10.38 val. Klaipėdoje, Viršutinės gatvėje, policijos pareigūnai dalinės apžiūros metu pas 2001 metais gimusį Lietuvos kariuomenės karį rado ir paėmė baltos spalvos izoliaciją, kurios viduje buvo baltos spalvos biri medžiaga.
Įtariama, jog tai narkotinės medžiagos.
Kariui įteiktas šaukimas į apklausą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Pareigūnai prigavo neblaivų motociklą vairavusį karį
Policijos pareigūnai sekmadienio naktį Šalčininkų rajone prigavo neblaivų motociklą vairavusį karį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 0.20 val. Šalčininkų rajone, Pašalčies kaime, policijos pareigūnai sustabdė krosinį motociklą, kurį, kaip paaiškė, vairavo neblaivus (1,57 prom.) Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2006 metais.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!