  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pareigūnai pas karį įtaria radę narkotinių medžiagų, kitą sulaikė vairuojantį neblaivų

2025-09-14 09:14 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-09-14 09:14

Pareigūnai Klaipėdoje pas karį įtaria aptikę narkotinių medžiagų. 

Lietuvos kariai dalyvauja karinių oro pajėgų pratybose Čekijoje (nuotr. Organizatorių)

Pareigūnai Klaipėdoje pas karį įtaria aptikę narkotinių medžiagų. 

0

Anot Policijos departamento pranešimo, šeštadienį 10.38 val. Klaipėdoje, Viršutinės gatvėje, policijos pareigūnai dalinės apžiūros metu pas 2001 metais gimusį Lietuvos kariuomenės karį rado ir paėmė baltos spalvos izoliaciją, kurios viduje buvo baltos spalvos biri medžiaga. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariama, jog tai narkotinės medžiagos.

Kariui įteiktas šaukimas į apklausą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Pareigūnai prigavo neblaivų motociklą vairavusį karį

Policijos pareigūnai sekmadienio naktį Šalčininkų rajone prigavo neblaivų motociklą vairavusį karį.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 0.20 val. Šalčininkų rajone, Pašalčies kaime, policijos pareigūnai sustabdė krosinį motociklą, kurį, kaip paaiškė, vairavo neblaivus (1,57 prom.) Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2006 metais.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

