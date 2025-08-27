Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paluckas ragina nespėlioti dėl jo politinės ateities: aš ne objektas, aš subjektas

2025-08-27 13:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 13:49

Pastaruoju metu klausimų dėl politinės ateitis sulaukiantis ekspremjeras Gintautas Paluckas neatskleidžia, ar planuoja atsisakyti parlamentaro mandato. Nepaisant socialdemokratų partijoje pasigirstančių kalbų, kad po kilusių skandalų buvęs Vyriausybės vadovas veikiausiai trauksis iš politikos, G. Paluckas atkerta – dėl savo ateities spręs tik jis pats.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Pastaruoju metu klausimų dėl politinės ateitis sulaukiantis ekspremjeras Gintautas Paluckas neatskleidžia, ar planuoja atsisakyti parlamentaro mandato. Nepaisant socialdemokratų partijoje pasigirstančių kalbų, kad po kilusių skandalų buvęs Vyriausybės vadovas veikiausiai trauksis iš politikos, G. Paluckas atkerta – dėl savo ateities spręs tik jis pats.

0

„Aš ne objektas, aš subjektas. Aš pats nuspręsiu ką man daryti su savo politine karjera ir tolimesniu gyvenimu“, – Eltai trečiadienį sakė G. Paluckas.

„Aš esu žmogus, nenurašinėkite manęs. Aš esu Lietuvos pilietis, aš galiu būti naudingas, o mano veikla prasminga daugybėje sričių. Esu savo pavyzdžiu tai rodęs ir tikiuosi, kad dar parodysiu“, – paklaustas, ar jo politinė karjera dar nebaigta, pridūrė jis.

Beveik devynis mėnesius Vyriausybei vadovavusio socialdemokrato teigimu, nepaisant to, kad jo politinė karjera tapo viešų diskusijų objektu, o Seimo opozicija ruošia apkaltos procedūrą – į viską šiuo metu įmanoma žiūrėti ramiai, filosofiškai.

„Bityne man yra dvasios ramybė. Reikia pagydyti bites, pamaitinti, paruošti žiemai. Kapstytis po praeitį – nereikia, nes jos nepakeisi“, – teigė palankaus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išaiškinimo sulaukęs G. Paluckas. 

Trečiadienį posėdžiavusi VTEK nusprendė, jog buvęs premjeras G. Paluckas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, kai eidamas ministro pirmininko pareigas balsavo dėl sprendimų, susijusių su nacionaliniu plėtros banku ILTE.

Vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.

Tuo metu vadovavimą socialdemokratams perėmęs Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad G. Paluckas gali trauktis iš politikos. Pasak jo, G. Paluckas galėtų priimti sprendimą iki Seimo rudens sesijos.

Nepaisant G. Palucko atsistatydinimo iš premjero pareigų, Seime gimė iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.

