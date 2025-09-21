Padegimas Pasvalio rajone: liepsnojo gyvenamasis namas

Panevėžio apskrities vyriausiojo komisariato duomenimis, rugsėjo 20 d. apie 7 val. ryto Namišių kaime, Žaliojoje gatvėje, degė 1977 m. gimusios moters namas.
Gaisro metu apdegė gyvenamojo namo koridorius ir jame buvę daiktai, taip pat aprūko kitos namo patalpos. Nuostolis tikslinamas.
Anot policijos, įtariama, kad namas buvo padegtas tyčia, o tai galėjo padaryti 2009 m. gimęs asmuo. Įtariamas paguldytas į gydymo įstaigą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 187 str. – dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!