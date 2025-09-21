Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Padegimas Pasvalio rajone: liepsnojo gyvenamasis namas

2025-09-21 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 08:42

Pasvalio rajone, Namišių kaime, šeštadienį kilo gaisras gyvenamajame name, pranešė policija.

Ugniagesys. ELTA / Josvydas Elinskas

0

Panevėžio apskrities vyriausiojo komisariato duomenimis, rugsėjo 20 d. apie 7 val. ryto Namišių kaime, Žaliojoje gatvėje, degė 1977 m. gimusios moters namas. 

Gaisro metu apdegė gyvenamojo namo koridorius ir jame buvę daiktai, taip pat aprūko kitos namo patalpos. Nuostolis tikslinamas.

Anot policijos, įtariama, kad namas buvo padegtas tyčia, o tai galėjo padaryti 2009 m. gimęs asmuo. Įtariamas paguldytas į gydymo įstaigą. 

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 187 str. – dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo.

