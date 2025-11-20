Opozicija Seimo sprendimą dėl Nedzinsko vadina gėdingu: „Visiškas absurdas“

„Socialdemokratai jau ne pirmą kartą tingiai balsuoja už neliečiamybės atėmimą vienam iš savo Seimo narių – jau ne pirmas toks kartas. Aišku, gėda, kad taip yra, bet šiaip tokie neliečiamybės panaikinimo klausimai privalo būti pačiame darbotvarkės priekyje, tai yra esminis šios dienos klausimas. Darbotvarkė yra keičiama, kaitaliojama, klausimai yra sukeičiami vietomis. Vyksta smulkios manipuliacijos, jeigu pažiūrėsite į balsavimus, yra ištisos frakcijos, kurios kažkur išsilaksto“, – žurnalistams Seime teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Liberalų sąjūdžio pirmininkei antrina ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, tokiais veiksmais valdantieji užkerta kelią bet kokiems skaidrumo standartams šalyje.
„Sugebėti taip šaudyti sau į kojas, čia yra kažkoks aukštasis pilotažas ir jau ne pirmas kartas – vienam jau nuimta atsakomybė, kitam nenuimta, trečiam vėl nenuimta, ketvirtam – nuimta. Visiškas absurdas“, – žurnalistams Seime sakė L. Kasčiūnas.
„Bandau suprasti, kad socdemai torpeduoja visą procesą ir viskas. Socdemai su „Nemuno aušra“ toliau tam purve maudosi ir kalbėti apie kažkokį skaidrumo standartą ir užversti tą puslapį – nėra apie ką kalbėti, jie nenori to padaryti“, – pabrėžė jis.
Demokratė Agnė Širinskienė pabrėžia, kad atsakomybė, jos manymu, tenka Seimo posėdžio darbotvarkę planavusiems asmenims. Dėl to, tikina politikė, ji ir pati nesudalyvavo balsavime.
„Ne, nebalsavau, nes tuo metu daviau interviu. Kas įvyko yra sunkiai protu suvokiama (…). Matyt reikėtų kalbėti apie tuos, kas tą darbotvarkę dėlioja ir kas pirmininkauja Seimo posėdžiams, nes, vis dėlto, būtų garbinga pasakyti, kad darbotvarkėje yra įvykę keitimai ir, kad kolegos ten, kur reikalingas balsų skaičius“,– tikino parlamentarė.
„Antra vertus, kažkodėl socialdemokratų dalis vėl nebalsavo, nors buvo posėdžių salėje. Aš nenoriu kurti sąmokslo teorijų, bet panašu, kad buvo labai neblogai paskaičiuota“,– dėstė ji.
Kaip skelbta, už tai, kad būtų panaikinta A. Nedzinsko teisinė neliečiamybė, balsavo 69 Seimo nariai, 3 nutarimui nepritarė, 9 susilaikė.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.
Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.
Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
Ketvirtadienį Seime kalbėjęs A. Nedzinskas teigė savo pozicijos nekeičiantis – jis kaltu nesijaučia. Jis, vertindamas jam norėtus pareikšti kaltinimus, tvirtino, jog Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tvarkos, numatančios, jog už patirtas išlaidas reikia teikti vardinius čekius.
„Patekau į sisteminę metų metus ydingą tarybos narių veiklos atsiskaitymo sistemą, kurios nesprendžia nei Lietuvos savivaldybių asociacija, nei Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnyba“, – dėstė A. Nedzinskas.
Jis teigė sulaukęs teisėsaugos klausimus ir su ja ketinęs bendradarbiauti geranoriškai.
