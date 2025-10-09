Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija kitą savaitę ketina pradėti apkaltą Paluckui

2025-10-09 11:16 / šaltinis: BNS
2025-10-09 11:16

Opoziciniai konservatoriai teigia besitikintys kitą savaitę į Seimo posėdžių darbotvarkę įtraukti klausimą dėl apkaltos ekspremjerui Gintautui Paluckui komisijos sudarymo.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

„Grąžiname į darbotvarkę, nes yra likę neatsakytų klausimų dėl verslo ir politikos santykio, atskyrimo, valdymo procesų, būnant Seimo nariu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.

„Bet kuris politikas, einantis Seimo nario pareigas, neturi dalyvauti versle. Akivaizdu, kad apkaltos procesas ir komisija turėtų atsakyti į šitą klausimą“, – pridūrė jis.

Anot politiko, kitą savaitę konservatoriai sieks pateikti Seimui klausimą dėl apkaltos komisijos.

Jis sakė besitikintis, kad komisiją įkurti pavyks, iniciatyvą parėmus ne tik opozicijai, bet ir žadėjusiems tai padaryti valdantiesiems „valstiečiams“, galbūt ir daliai socialdemokratų.

BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją. 

Šią iniciatyvą parėmė TS-LKD, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų.

Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.

Apkaltos iniciatorių teigimu, tam tikri faktai leidžia manyti, kad politikas Seimo nario statusą naudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti. 

Anot jš, yra pagrindas teigti, jog Seimo narys G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, mat joje nustatyta, kad Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.

Politikas liko dirbti Seimo nariu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

