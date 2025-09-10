Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Europos prokuratūra prašo Daną Palucką paleisti iš įkalinimo įstaigos

2025-09-10 13:14 / šaltinis: BNS
2025-09-10 13:14

Europos prokuratūra prašo rugpjūčio viduryje suimtą ekspremjero Gintauto Palucko brolį Daną paleisti iš įkalinimo įstaigos – prokurorai Vilniaus apylinkės teismo prašo jam skirti intensyvią priežiūrą.

Gintautas Paluckas, grotos, Danas Paluckas, Kauno kalėjimas (nuotr. stop kadras)

Europos prokuratūra prašo rugpjūčio viduryje suimtą ekspremjero Gintauto Palucko brolį Daną paleisti iš įkalinimo įstaigos – prokurorai Vilniaus apylinkės teismo prašo jam skirti intensyvią priežiūrą.

1

„Vilniaus miesto apylinkės teisme yra gautas Europos prokuratūros prokuroro pareiškimas dėl kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – skyrimo Danui Paluckui, kuriam pareikšti įtarimai padarius nusikalstamas veikas“, – komentare BNS teigė teismo atstovas Giedrius Janonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, ikiteisminio tyrimo teisėja sprendimą, ar tenkinti prokurorų prašymą, priims trečiadienį popiet.

Teismas prokuratūros prašymu rugpjūčio viduryje D. Paluckui skyrė mėnesio suėmimą. Terminas turėjo baigtis rugsėjo 12 dieną.

Kaip BNS skelbė anksčiau, D. Paluckui įtarimai pareikšti tyrime, susijusiame su G. Paluckui iš dalies priklausančia įmone „Garnis“. Įtarimų sulaukė dar keturi žmonės.

Anksčiau skelbta, kad įtarimai pateikti G. Palucko brolio sutuoktinei priklausančios įmonės „Dankora“ vadovui Kostui Mikalajūnui. Jis rugpjūčio pradžioje buvo suimtas savaitei.

FNTT teigia, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, jog veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.

Byloje figūruoja epizodai, susiję su „Garnio“ gauta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola iš valstybinio plėtros banko ILTE ir „Dankoros“ galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europine parama. 

Kiti epizodai kol kas neviešinami.

BNS rašė, kad „Dankora“ šių metų vasarį paskelbė baterijų sistemų su dviem inverteriais pirkimą už gautas europines lėšas, kurį laimėjo vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė „Garnis“. G. Paluckas turi 49 proc. šios įmonės akcijų.

„Dankoros“ vadovas K. Mikalajūnas anksčiau teigė, kad visi pirkimai buvo vieši ir skaidrūs, o G. Paluckas įmonės veikloje „nedalyvauja jokia forma“. Vis dėlto „Dankora“ netrukus paskelbė grąžinanti europinę paramą, motyvuodama įmonės vadovo ir akcininkų šeimų, artimųjų ramybe, o projektą ketinanti tęsti iš savų lėšų.

Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas liepos pabaigoje pranešė paliekantis premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas. 

