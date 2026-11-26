„Sporto rūmai yra, man atrodo, visų mūsų įsipareigojimas: kad mes gerbtume mūsų piliečių, žydų tautybės žmonių, kurie ten buvo palaidoti, ramybę. Iš kitos pusės, kad mes pagerbtume savo tautiečius ir tą mūsų laisvės idėją“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Pasak jo, sutvarkytame pastate būtų galima organizuoti renginius, įamžinti atmintį ir pagerbti Lietuvos didvyrius.
„Dabar, man atrodo, pirmiausia reikia parengti Sąjūdžio 40-mečio paminėjimo programą ir viena iš tos programos dalių turėtų būti tos aplinkos ir pačių rūmų sutvarkymas“, – teigė Seimo pirmininkas.
J. Olekas taip pat pažymėjo, kad tvarkant Sporto rūmus svarbu atsižvelgti į šioje vietoje palaidotų žydų tautybės Lietuvos piliečių atminimą ir pagarbą jų ramybei.
ELTA primena, kad pavasarį Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma Vilniaus kultūros ir sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, kuris būtų pritaikytas kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams.
Be to, 23 įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujančių parlamentarų grupė yra įregistravusi rezoliucijos projektą „Dėl neatidėliotinų veiksmų Vilniaus koncertų ir sporto rūmams rekonstruoti“.
Šiuo dokumentu siūloma paraginti Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę bendradarbiaujant operatyviai spręsti organizacinius klausimus, susijusius su Nacionalinio kongresų, konferencijų ir kultūros rūmų projekto įgyvendinimu, įamžinant Sąjūdžio veiklą ir kitus istorinius įvykius.
Parlamentarai taip pat ragina Vyriausybę skirti lėšas pastato rekonstravimo darbams ir numatyti privačių lėšų pasitelkimo galimybę.
Rezoliucijos projektą parengę parlamentarai pritaria Valstybinės kultūros paveldo komisijos siūlymui Vilniaus kultūros ir sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
1971 m. ant Šnipiškių senųjų žydų kapinių pastatyti Sporto rūmai jau ilgą laiką stovi nenaudojami, o nuo 2015 m. bręsta idėja juos paversti Kongresų rūmais. Tai žydų bendruomenėje buvo ir vis dar yra vertinama prieštaringai.
Preliminariais Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vertinimais, Sporto rūmuose žadamas konferencijų centras kasmet galėtų sugeneruoti iki 133 mln. eurų ir sukurtų iki 1,2 tūkst. darbo vietų įvairiuose sektoriuose – nuo logistikos iki renginių organizavimo.
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