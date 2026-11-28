Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo Valstybinės darbo inspekcijos Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė-Dulkė ir įmones ir privačius asmenis konsultuojantis psichologas-psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas.
Kodėl pervargimas yra pavojingas?
Prie ko pervargimas gali privesti? Ar tai yra vienas psichologinis sutrikimas, ar jis gali privesti ir prie kitų sutrikimų? Ar galėtumėte apie tai papasakoti plačiau?
E. Šidlauskas: Bendrąja prasme tiesiog silpnėja žmogaus imunitetas nuo to chroniško streso. Tai gali lemti begalę ligų – ir psichologinių, ir kūno. Bet kas gali būti. Tiesiog virusams žmogus tampa labiau atviras ar, nežinau, prastėja atmintis. Tas pats darbingumas iš tikrųjų krenta.
Čia visa esmė, kad žmonės dažnai nerimaudami neima tų atostogų, nes jiems atrodo, kad jie nepakeičiami. Bet iš tikrųjų kuo jie ilgiau dirba be poilsio, tuo jie prastesni darbuotojai. Vienas momentas. Kitas dalykas, nėra prasmės.
Niekam nereikia tokio darbuotojo, kuris išeis dviem mėnesiams atostogų, nes kažkas turės dirbti už jį, tada pasikeis daug dalykų. Tai yra, manau, labai protingas principas išskaidyti tas 20 dienų, kaip buvo paminėta, ir paskui kitas dienas prijungti prie švenčių ir taip iš tikrųjų vis save atstatyti.
Grįžtant prie klausimo, kas gali būti, jeigu žmogus nepailsėjęs toliau dirba? Tiesiog fizinis ir psichologinis išsekimas. Tai gali lemti įvairiausias ligas, čia visko nesuminėsi, bet tikrai darbuotojas tampa neproduktyvus ir daro daugiau klaidų. Tada sau padaro dar daugiau darbo, nes reikia tas klaidas taisyti. Ir niekam nereikia tokio, kabutėse, didvyriškumo.
Kaip suprantu, tas nuovargis, pervargimas kaupiasi ir susideda į didesnę problemą. Ką daryti tokiam žmogui? Ar vien poilsio užtenka, ar galbūt reikia šią problemą spręsti giliau, su medikų pagalba?
E. Šidlauskas: Čia paprastai kalbame apie nerimą. Kodėl žmogus negali paleisti darbo? Reiškia, jis linkęs į nerimą, kurio nevaldo, ir jo valdomas daro nelogiškus sprendimus. Tai būtinai parekomenduočiau kreiptis į psichoterapeutą su nerimo problema. Jeigu negali paleisti darbo, negali užmigti, pavyzdžiui, negali išeiti atostogų ar dar kažkaip, tai rodo, kad pats nevaldai savęs, nevaldai to nerimo.
Tada reikia kitų pagalbos, jeigu pats negali. Psichoterapija, psichologinės konsultacijos padėtų susidėlioti tas vertybes, geriau pažinti savo emocijas ir suprasti, ko aš noriu gyvenime, kokios mano galimybės ir ar tikrai čia taip reikia plėšytis. Kodėl taip čia draskausi? Ar kažkas taip pasakė, ar kas? Nežinau dėl ko.
Ir čia dar kita medalio pusė – tie visi išsekimai dažnai gimdo priklausomybes, nes tai yra lengviausias tarsi kelias, kabutėse, atsijungti. Tada persivalgymas, nutukimas, alkoholis ir kitos medžiagos. Labai dažnai tas piktnaudžiavimas susijęs su pervargimu, nes tai tarsi greitas atsijungimas.
Ar darbdaviai noriai išleidžia atostogų?
Kalbant apie psichologines problemas ir prastą darbuotojų savijautą, ar apskritai yra duomenų, kad darbdaviai nelabai noriai išleidžia darbuotojus atostogų, suteikia tas laisvas dienas? Ką jūs žinote?
I. Piličiauskaitė-Dulkė: Iš tikrųjų tokius ginčus, jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas teikia prašymą, darbdavys netenkina prašymo, nesuteikia atostogų, kažkaip nesudaro galimybių pasinaudoti atostogomis, nagrinėtų darbo ginčų komisija. Bet peržvelgus statistiką, bendrai dėl atostogų ginčų tikrai nėra daug.
Priešingai, konsultacinėje veikloje tai turbūt yra vienas dažniausių klausimų – bendrai darbo ir poilsio laikas. Ką tai reiškia? Turbūt daryčiau išvadą, kad darbuotojai ir darbdaviai šiuo klausimu, sudėtingiau ar lengviau, su Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijomis ar be jų, bet išsisprendžia, susitaria, nes ginčų tikrai nėra labai daug.
Bet turbūt paminėčiau ir pastebėčiau, kad, man atrodo, net ir klausimų pobūdis keičiasi. Jeigu anksčiau tikrai sulaukdavome tokių klausimų dėl to, kad nesuteikia atostogų, ką tada daryti? Gal ten jau ir bilietai yra nupirkti, suplanuotos atostogos ir įvyksta kažkokių ginčų dėl paties suteikimo.
Dabar iš tikrųjų pasakyčiau, bent jau tiek, kiek girdima, kad tokių klausimų yra sumažėję. Gal netgi priešingai – yra klausiama apie tuos atvejus, kai atostogų metu darbdavys gali trukdyti, ar gali skambinti, ar negali skambinti, ar darbuotojas privalo tam tikrą užduotį vykdyti.
Tai, man atrodo, keičiasi klausimų pobūdis ir bendrai kultūra dėl atostogų suteikimo, dėl abiejų pusių supratimo, kad atostogos yra būtinas ir reikalingas dalykas. Sakyčiau, kad tikrai ta kultūra šiuo klausimu yra pasikeitusi.
Ar darboholizmo kultūra nyksta?
Ar jūs pats pastebėjote, kad žmonės dabar geriau sugeba užbrėžti ribas savo darbdaviams? Nes būna kalbama apie darboholizmo kultūrą, tą nesugebėjimą atsiriboti nuo darbo. Tai ar išmoksta žmonės užbrėžti ribas?
E. Šidlauskas: Mano pastebėjimas – taip, turbūt šiek tiek gerėja ta situacija, nes vis daugiau informacijos, apie tai kalbama. Ir ši laida. Bet problema daugiau yra su tais žmonėmis, kurie, kaip minėjau, linkę į tą nerimą. Tai yra asmenybinės problemos, perfekcionizmas ir taip toliau. Ir tada darbdavys čia nepadės.
Tiesiog žmogaus asmenybė taip sukirpta ir susiūta, nežinau, sulipdyta, kad žmogus pats siekia persidirbimo. Tai svarbu tą pastebėti ir jį kažkaip nukreipti pas psichoterapeutą, kad susidėliotų tą kitą vidinę struktūrą. Niekam nereikia to perfekcionizmo, maksimalizmo – nei jam pačiam, nei jo šeimai, nei darbdaviui, nes tai neefektyvu visomis prasmėmis.
Daugiausia aš kalbėčiau apie tuos žmones, kurie turi tam tikrų asmenybės sutrikimų, nerimo spektro, arba žmones, kurie tiesiog negali racionaliai pasirinkti, nors informacija jau yra. O tie, kurie gali ir žino, manau, dažnai susitvarko. Mes esame visi suaugę žmonės ir su tuo darbdaviu, jis ne koks ten baubas, visada gali susitarti. Kiekvienas darbdavys nori, kad jo darbuotojai būtų lojalūs, motyvuoti, patenkinti. Geriau dirba, efektyvesni, rezultatai geresni visada, kaip rodo tyrimai.
„GTA 6“ premjera ir nedarbingumas
Internete plinta tokie humoristinio pobūdžio vaizdo įrašai, nuotraukos. Darbuotojai pasakoja, jog nori pasiimti laikinojo nedarbingumo pažymėjimą dėl to, kad šią savaitę turėtų būti išleistas visų labai ilgai lauktas vaizdo žaidimas. Ar susiduriama su tokiomis situacijomis, ar darbdaviai dėl to kreipiasi į inspekciją?
I. Piličiauskaitė-Dulkė: Tikrai teko girdėti, teko matyti tokių vaizdo įrašų ir panašaus pobūdžio juokelių. Turbūt galime suprasti, kad galbūt tai yra ir hiperbolizuota, ir tikrai galbūt tie žmonės, kurie jau tai viešai transliuoja, nesinaudos tokiomis galimybėmis.
Bet iš tikrųjų iš darbdavių kartais sulaukiame panašių klausimų. Tiesa, Valstybinė darbo inspekcija pačių nedarbingumų išdavimo ar taisyklių pažeidimų nekontroliuoja, bet kiekvienam darbuotojui, kai jam yra išduodamas laikinasis nedarbingumas, yra nustatytos tam tikros elgesio taisyklės. Jas pažeidus, iš tikrųjų gali laukti ir tam tikra atsakomybė, ir išmokų gali netekti, ir panašiai.
Bet turbūt čia būtų ne esminis momentas. Esminis momentas būtų, kad turbūt turėtume pasitikėti savo sveikatos sistema ir gydytojais, nes be gydytojo laikinasis nedarbingumas nebus išduodamas. Tikiu, kad tai išduodama sąžiningai, tvarkingai ir tada, kada turi būti išduodama. O jeigu darbuotojai kažkuriais atvejais ir piktnaudžiauja tuo, tai tikrai yra tvarkos, yra galimybė nustatyti tokius atvejus. Tikėkimės, laikinieji nedarbingumai nebus skirti žaidimams.
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