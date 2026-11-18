Ekonomistai skaičiuoja, kad apie 15 tūkstančių Lietuvos gyventojų dėl šios progos darbe pasiėmė bent 1-ą laisvą dieną.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Po 13 metų pertraukos pasirodo „GTA VI“
Vilnietis Julius jau įsigijo GTA VI žaidimą, tačiau vien jo vyrui nepakanka. Julius nusprendė savo „PlayStation“ konsolei įsigyti ir ausines.
„Kaip tik, kad žmona galėtų miegoti. – Rimtai, specialiai? – Specialiai, net poros šimtų nepagailėjau tam, kad ramybė būtų šeimoje.“
Julius vienas iš daugiau nei 17 milijonų žaidimų konsolių turėtojų, kurie įsigijo žaidimą išankstinės prekybos metu. Standartinė žaidimo kaina 80 eurų, norintys papildomo turinio turi pridėti dar 20.
„Žinot, tas ažiotažas ateina ant pačios pabaigos. Čia kaip naujų metų, niekas nelaukia, bet, kai lieka 15 minučių, visi susirenka. Lygiai tas pats. <...> „PlayStation‘ą“ nupirkau dėl to. Aš taip niekada neturėjau jų ir paėmiau „pro‘škę“, televizorius 80 ant sienos. Nežinau kaip užkabliuos. Aišku, labiau laukiau PC versijos, bet bus kaip bus.“
Studija „Rockstar Games“ naują žaidimo dalį išleido po 13-os metų pertraukos. Istorijoje pagrindinį vaidmenį atlieka 2 veikėjai: moteris Liucija su partneriu Džeisonu, kurie įsivelia į „Boni ir Klaido“ stiliaus kriminalinę dramą.
„GTA“ frančizės fanų daug ir Lietuvoje. Štai ši Kaune kompiuterinius žaidimus pardavinėjanti bendrovė, savo darbuotojams penktadienį duos laisvą dieną, kad šie ramiai galėtų mėgautis „GTA VI“.
„Jau žmonės prašė prieš tai laisvų dienų. Aš sakiau savo komandai neimkit. Mes žaidimų įmonė, mes kaip tik turim daugiausiai dirbti, bet direktoriai sugalvojo, kad duoda visiems nemokamą dieną. Šiaip nesitikėjom, nes mūsų direktoriai, visada dirbam“, – pasakojo „Enebos“ komercijos vadovas Ignas Ivaškevičius.
„Žinoma žaisiu, laukiau, nekantrauju žaisti šitą žaidimą. Primena vos ne kaip tikrą gyvenimą.“
„Mes su GTA žaidimu daugelis iš šitos kartos atstovų netgi augo. Tikrai labai įdomu pažiūrėti, kaip jis atrodys.“
Paskaičiavo, kiek lietuvių dėl „GTA VI“ pasiėmė laisvą dieną
Už šio įspūdingo virtualaus pasaulio slypi ir milžiniški pinigai. Finansų analitikų skaičiavimais, „GTA VI“ kūrimas ir reklama atsiėjo iki 1,5 milijardo Jungtinių Valstijų dolerių. Tai – brangiausias vaizdo žaidimas istorijoje.
„Kai lauki kažko 13 metų, galima paaukoti ir miego šiek tiek. Aš spėju, kad yra žmonių, kurie jau šiandien pasiėmė laisvą dieną rytojui“, – svarstė „Enebos“ komercijos vadovas Ignas Ivaškevičius.
„Tai yra vieta, virtuali vieta, kur tu gali daryti kone viską. Gali gyventi gyvenimą, įsigyti nekilnojamąjį turtą, gali vairuoti agresyviai automobilį per miestą, gali atlikinėti sudėtingas užduotis, ir ko tik tai dar negali daryti, ko kartais realiame gyvenime negali“, – pasakojo tinklalaidės „Žaidimų Balsas“ vedėjas Rokas Lukošaitis.
Ekspertai neabejoja, kad rekordinio susidomėjimo ši milžiniška investicija žaidimo kūrėjams atsipirks vos per kelias pirmąsias dienas.
GTA turės poveikį ir Lietuvos ekonomikai. „Citadele“ bankas skaičiuoja, kad vidutiniškai bent vieną laisvą dieną dėl šio žaidimo Lietuvoje turėtų pasiimti 15 tūkstančių šalies gyventojų.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.