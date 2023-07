Nuo liepos 1 d. pacientų laukia naujovės: štai kokie pokyčiai įsigalioja sveikatos srityje

Paciento „priemokų krepšelis“

Nuo liepos 1 d. pradeda veikti nauja kompensuojamųjų vaistų tvarka. Nuo šiol kompensuojamuosius vaistus su mažiausia priemoka perkantiems pacientams bus taikomas metinis „priemokų krepšelis“, kurį viršijus valstybė padengs tolesnes papildomas pacientų išlaidas įsigijant medikamentus.

„Priemokų krepšelio“ dydis apskaičiuojamas sudėjus tris vidutines metines priemokas už kompensuojamus vaistus su mažiausia priemoka, ji vertinama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis. Tai reiškia, kad kiekvienais metais jis bus skirtingas. Šiemet jis sieks 48,36 eurus.

Patikrinti, kiek išlaidų jau sukaupta „priemokų krepšelyje“, gyventojai galės e. sveikatos asmeninėje paskyroje. „Priemokų krepšelis“ yra kaupiamas nuo šių metų sausio 1 dienos.

Valstybinės ligonių kasos skaičiavimais, „priemokų krepšelis“ padės sumažinti išlaidas vaistams maždaug 120 tūkst. pacientų. Taip pat tikimasi didesnės gamintojų konkurencijos dėl mažiausios priemokos, o tai sudarytų sąlygas kompensuojamųjų vaistų kainoms mažėti.

Įvedus „priemokų krepšelį“, vaistų kompensavimui bus kasmet papildomai skiriama 8,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Taip pat nuo liepos 1 d. įsigalioja naujas kompensuojamųjų vaistų ir medicinos priemonių kainynas.

Daugiau nemokamų priemonių

Nuo liepos liepos 1 d. gerės sergančiųjų cukriniu diabetu padėtis – auga pacientams kompensuojamų priemonių apimtys. Nurodoma, kad bendrai pokyčiai palies beveik 30 tūkst. pacientų.

Kaip nurodo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), didžiausia pokyčių naujiena – suaugusiems bus kompensuojamos adatos, reikalingos vaistams leistis, ko iki šiol nebuvo.

Asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, per metus bus skiriama iki 300 juostelių daugiau, t. y. pacientai galės gauti iki 1200 juostelių per metus. Iki pasikeitimo šiai pacientų grupei buvo kompensuojama 900 juostelių per metus.

Asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, bus kompensuojama dvigubai daugiau juostelių, nei buvo iki šiol, t. y. pacientai galės gauti iki 600 juostelių per metus.

Taip pat pokyčiai palies ir kompensacijas už adatas. Šiuo metu adatos insulino švirkštikliams yra kompensuojamos tik vaikams, tačiau šias priemones galės gauti ir suaugusieji pacientai, sergantys 1-ojo arba 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir naudojantys specialų švirkštiklį insulinui suleisti. Bus kompensuojama 1 insulino adata per parą.

Apribos, kur vaistinėje gali dirbti farmakotechnikas

Po ilgų diskusijų nuo liepos 1 d. vaistininko padėjėjams, arba farmakotechnikams, neturintiems kvalifikacijos pagal naujausius reikalavimus ir toliau leista dirbti nuotoliu prižiūrimiems vaistininko. Tiesa, tai galios tik miestelių ir kaimo vaistinėse.

Pavasarį priimtos pataisos numato, kad miestų, kur gyvena mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų, taip pat miestelių, viensėdžių ir kaimo vaistinėse, nesant vaistininko, savarankiškai galės dirbti farmakotechnikai, kvalifikaciją įgiję iki 2006 metų.

Juos ryšio priemonėmis turės prižiūrėti vaistininkai. Vienas vaistininkas taip galės prižiūrėti ne daugiau kaip tris padėjėjus.

Lietuvai Europos Komisija buvo skyrusi dešimt metų, kad didelę praktinio darbo patirtį turintys vaistininko padėjėjai galėtų įgyti vaistininko kvalifikaciją. 2004–2019 metais, kai Vilniaus universiteto (VU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) vykdė vaistininkų perkvalifikavimo programą, tokią kvalifikaciją įgijo beveik 700 vaistininko padėjėjų, o šiuo metu pagal ES reglamentuojamą tvarką viliasi dirbti apie 3 tūkst. vaistininkų.

Nauja GMP tarnyba

Nuo liepos 1 d. pradeda veikti vieninga greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba. Milijoninės investicijos iš Europos Sąjungos bus skirtos ir automobiliams atnaujinti, ir specialistams perkvalifikuoti. Taip pat keliama ir paslaugų kokybės kartelė – didinamas operatyvumo rodiklis, ruošiamasi plėsti GMP budėjimo stotelių tinklą, didinti brigadų skaičių.

Centralizuota tarnyba pradeda veikti Kaune esamos greitosios medicinos stoties pagrindu su 4 padaliniais Panevėžyje, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Jiems regioninių klasteriniu principu bus priskirtos atitinkamos teritorijos.

SAM atstovai pažymi, kad reforma bus siekiama kelti ir paslaugų kokybės kartelę. Jei operatyvumo rodiklis dabar yra 87,1 proc., po reformos jis turi būti ne mažesnis nei 95 proc., o 2030 m. – 98 proc.

Šiems pokyčiams yra suplanuota 50 mln. eurų, o reformos įgyvendinimo periodas – iki 2027 m. Lėšos bus panaudotos infrastruktūrai ir patalpoms atnaujinti, įskaitant naujus GMP automobilius su modernia įranga, skaitmenizavimui, GMP specialistų mokymams ir vairuotojams perkvalifikuoti.

40 milijonų eurų planuojama investuoti į infrastruktūros atnaujinimą ir etapais papildyti greitosios medicinos pagalbos atsargas 225 automobiliais.

Specialistų rengimui yra numatyta 706 tūkst. eurų. 1,2 mln. eurų bus skirta vairuotojams perkvalifikuoti, mat nuo 2026 m. GMP sistemoje negalės dirbti vairuotojai – jie turės būti perkvalifikuoti į paramedikus. Iš viso planuojama perkvalifikuoti 800 asmenų.

Žadama gerinti ir darbuotojų darbo ir poilsio sąlygas, nuo 94 iki 123 numatoma didinti pastočių – GMP budėjimo vietų skaičius, nuo 239 iki 249 – GMP brigadų skaičių.

Privalomos naujos vaistinėlės

Iki šių metų liepos 1 d. vairuotojai taip pat turi atnaujinti vaistinėles savo automobiliuose. Naujos kartos vaistinėlėse yra daugiau priemonių, kurios, kaip teigiama pranešime, užtikrina didesnes pagalbos galimybes visiems eismo dalyviams.

Poreikis atnaujinti pirmosios pagalbos rinkinį kilo dėl to, kad jo sudėtis nesikeitė 18 metų, o per tiek laiko pasikeitė pirmosios pagalbos teikimo principai. Atnaujintos sudėties pirmosios pagalbos rinkinyje, skirtame automobiliams ir geležinkelių transportui, atsiranda spaudžiamasis tvarstis, ledo maišeliai, turniketai, skirti arteriniam kraujavimui stabdyti, ir vienkartinė veido kaukė gaivinimui (dirbtinio kvėpavimo atlikimui).

Pirmosios pagalbos mokymų metu vairuotojai jau dabar yra mokomi naudotis naujos sudėties pirmosios pagalbos rinkinio priemonėmis.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad vairuotojai, turintys pirmosios pagalbos rinkinius, atnaujintus po 2019 m. sausio 1 d., turi tik pasipildyti savo vaistinėlių rinkinį 2 turniketais. Jei vaistinėlės rinkinys pirktas anksčiau minėtosios datos, vairuotojas privalo įsigyti naują rinkinį.

Pirmosios pagalbos rinkiniuose esančios medicinos priemonės turi būti paženklintos privalomu atitikties ženklu CE, kuris patvirtina, kad šios medicinos priemonės gamintojas laikosi nustatytų saugos reikalavimų, atliko visas būtinas atitikties vertinimo procedūras ir užtikrina, kad jo pagaminta medicinos priemonė yra saugi, naudojant ją pagal paskirtį ir laikantis naudojimo instrukcijos.