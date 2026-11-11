NKVC vadovas: Rusija nakties incidentus išnaudoja dezinformacijai skleisti

„Teigiama, kad neva Lietuva sudaro sąlygas ir leidžia naudotis oro erdve Ukrainos dronų skrydžiams. Tai yra visiškas melas ir netiesa“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas.
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Jis taip pat atkreipė dėmesį į socialiniuose tinkluose platinamus raginimus nepaisyti valstybės institucijų siunčiamų perspėjimų.
„Ar tai daroma tikslingai, ar žmonės iš nesupratimo tokius dalykus viešoje erdvėje diskutuoja, atsakyti sunku, bet turbūt norėtųsi pabrėžti, kad visi tie perspėjimai, visos tos pastangos, kurios dedamos iš valstybės institucijų ir ypatingai iš mūsų kariuomenės, yra nukreiptos į tai, kad apsaugoti mūsų gyventojus, apsaugoti jų sveikatą ir gyvybę“, – kalbėjo NKVC vadovas.
Jis paragino gyventojus paisyti institucijų įspėjimų ir vadovautis pateikiamomis instrukcijomis.
ELTA primena, kad trečiadienio naktį vienoje po kitos Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni.
Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas.
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