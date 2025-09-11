Neteisėtai draudimo išmoką ketinusios gauti šiaulietės pačios turės paploninti piniginę

Kaip pranešė prokuratūra. abi moterys pripažino kaltę, todėl nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistos pagal laidavimą. Nepaisant to, joms teks paploninti piniginę – šiaulietės įpareigotos bendrai sumokėti 1 tūkst. eurų į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Bylos duomenimis, vienoje draudimo bendrovėje konsultante dirbanti 63-ejų šiaulietė nusprendė sukčiaudama padėti draugei gauti draudimo išmoką, kai klientės sūnui įvyko trauma, o pastarasis nebuvo apdraustas draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.
Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma leido įtarti, kad draudimo konsultantė, gavusi iš savo klientės diagnostinio tyrimo aprašymą dėl pastarosios nepilnamečio sūnaus patirtos traumos, aprašyme pakeitė datą, kad trauma nepilnamečiui įvyko, neva, mėnesiu vėliau.
Šiaulietė sudarė naują draudimo sutartį su savo kliente, apdrausdama neva sveiką jos vaiką. Vėliau draudimo įmonės darbuotoja pateikė prašymą gauti draudimo išmoką apdraustajam nepilnamečiui, pridėdama suklastotus dokumentus dėl esą patirtos traumos jau galiojant vaiko draudimui. Moteris siekė, kad klientė gautų 1500 eurų draudimo išmoką.
Teismo nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas nuo jos gavimo dienos.
