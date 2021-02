Net 8 Lietuvos savivaldybės žengė į geltonąjį B scenarijų, o dvi –  jau žaliajame

Štai penktadienio Statistikos departamento duomenys rodo, kad Skuodo (naujų atvejų – 67), Mažeikių (88), Akmenės (79), Joniškio (59), Pakruojo (92), Pasvalio (69), Šakių (83) rajonai patenka į vadinamąjį B2 scenarijų, kai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 50–100 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis per 7 paras ne didesnė nei 4 proc.

Tuo metu Šilalės rajono savivaldybė pasiekė B1 scenarijų, kai naujų COVID-19 atvejų skaičius siekia 25–50, teigiamų tyrimų dalis – mažiau nei 4 proc.

Be to, net dvi savivaldybės yra „žalios“ – Birštono ir Neringos, kur naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų yra mažiau nei 25 atvejai. Neringoje pastarasis rodiklis lygus 0, Birštone – 17.

Šiuo metu Lietuvos naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų – 243,2. Tuo metu teigiamų procentų dalis lygi 7,2.

4 scenarijai

Portalas tv3.lt primena, kad karantino atlaisvinimo planas yra suskirstytas į 4 scenarijus – D, C, B ir A. C ir B scenarijai suskirstyti į dar smulkesnius skyrelius pagal susirgimų skaičius.

D scenarijaus ribojimai taikomi, kai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka daugiau nei 500 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis didesnė nei 10 procentų.

C scenarijaus ribojimai skirstomi į tris dalis – kai 200–500 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis 4–10 proc.; kai 150–200 atvejų ir 4–10 proc.; kai 100–150 atvejų ir mažiau nei 4 proc.

B scenarijus taip pat turi kelias dalis – 50–100 atvejų ir mažiau nei 4 proc. teigiamų tyrimų dalis; 25–50 atvejų ir mažiau nei 4 proc.

Galiausiai A scenarijus taikomas, kai fiksuojama mažiau nei 25 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis – mažesnė nei 4 proc.

Nors Vyriausybė dar šią savaitę žadėjo judėjimo tarp žiedinių savivaldybių atlaisvinimo, vėl buvo nuspaustas stabdžio pedalas. Tai sukėlė dalies savivaldybių merų pasipiktinimo.

Naujų atvejų šuolis

Per praėjusią parą nustatyta kiek daugiau – 663 COVID-19 atvejai ir 13 mirčių, penktadienį pranešė Statistikos departamentas.

Iš viso nuo pandemijos pradžios buvo nustatyti 192 tūkst. 986 COVID-19 atvejis. Šiuo metu serga 8 tūkst. 365 asmenys. Pasveikusiųjų – 178 tūkst. 126.

Asmenų, kurių mirties liudijime pagrindinė mirties priežastis – koronavirusas – 3145. Atvejų, kuomet asmenys mirė ne nuo koronaviruso, tačiau infekcija turėjo didelę reikšmę – 5414. Ne nuo koronavirusu mirusiųjų, bet juo sirgusių asmenų Lietuvoje – 6105.

Lietuvoje, prasidėjus vakcinacijai nuo koronaviruso, pirmąja skiepo doze jau paskiepyta 113 tūkst. 208 žmogus. Antrosios skiepo dozės jau sulaukė 63 tūkst. 281 asmuo.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvas 178 tūkst. 126 žmonės, deklaruota – 129 tūkst. 590 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 8365 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 901.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Praėjusią parą šalyje atliktas 7701 molekulinis (PGR) tyrimas dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 29 tūkst. 610.

Be to, per parą atlikti 458 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 28 tūkst. 821.