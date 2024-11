Neryje nuskendus 17-mečiui – jo bičiuliai negali patikėti: „Šokiravo“

Sekmadienio vakarą dingusio 17-mečio Kazimiero brolis antradienį išplatino oficialią žinią, kad rastas dingusiojo kūnas. Vilniaus apskrities policijos komisariato atstovai patvirtino, kad kūnas rastas tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų.

Kazimieras Labutis daug metų iš eilės buvo vienos Lietuvoje veikiančios kūrybinės vaikų ir jaunimo stovyklos dalyvis. Jį stovyklos bendruomenė prisimena itin šiltai.

Kadangi jaunuolis buvo nuovokus ir iniciatyvus, visai stovyklos bendruomenei naujiena apie jo dingimą buvo šokiruojanti.

„Mane pačią labai šokiravo šita naujiena, nes atrodo, kad tai tikrai labai geras žmogus, be galo įkvepianti ir kūrybiška asmenybė. Tai aš pajutau per vos per 10 stovyklos dienų“, – užsiminė viena iš stovyklos vadovių Ugnė.

Prisimena: Tokio žmogaus net didelėje minioje būtų buvę sunku nepastebėti

Ugnė pažymėjo, jog vaikino nepastebėti net didesnėje minioje būtų buvę sunku, esą jis labai įsimintina asmenybė.

„Kai tarp 100 stovyklos dalyvių atsiranda tokia ryški asmenybė, tai tu ją pastebi, nes Kazys [vardo trumpinys] pasižymėjo tuo, kad labai rūpinosi aplinkiniais ir savo būrio draugais. Jis buvo dėmesingas ir gerokai jaunesniems, nepriklausomai nuo amžiaus skirtumo“, – kalbėjo viena iš stovyklos vadovių.

Kaip pasakojo Ugnė, septyniolikmetis įsitraukdavo į daugelį stovyklos bendruomenės organizuojamų iniciatyvų.

„Jis kažkaip labai sureagavo į tai, kad mes stengėmės stovykloje nevartoti anglicizmų, nes ši karta gana stipriai paveikta „Tiktok“ kultūros ir socialinių tinklų, tai jis mėgo tuos griozdiškus angliškus žodžius išversti į lietuviškus griozdiškus žodžius“, – su šypsena prisiminė pašnekovė.

Paminėjo, kad ir Jezuitų gimnazijoje, kur Kazimieras mokėsi, pirmadienį buvo organizuojamas susitikimas dėl dingusio jauno kolegos.

Pranešta apie dingusį nepilnametį

Kazimiero brolis socialiniuose tinkluose dėkoja padėjusiems.

„Sveiki, deja, mano brolio išgelbėti nepavyko.

Ačiū visiems, kurie gelbėjo ir siūlė pagalbą.

Tai tiek, mylėkite ir branginkite vieni kitus“, – rašoma pranešime.

Apie dingusį 17-metį pirmą kartą pranešta pirmadienio vakarą. Socialiniuose tinkluose pagalbos prašymą išplatino jaunuolio brolis.

Policija pranešė, kad Paupyje, Vilniuje, sekmadienį iš namų, apie 23 val., išėjo jaunuolis ir negrįžo.

Dingusiojo intensyviai ieškojo artimieji ir policijos pajėgos.