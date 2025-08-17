Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Neeilinė Seimo sesija bus šaukiama rugpjūčio 21 ir 26 dienomis

2025-08-17 19:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 19:12

Naują valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę formuojantys socialdemokratai jau kitą savaitę žada šaukti neeilinę Seimo sesiją – laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, planuojama posėdžiauti rugpjūčio 21 ir 26 dienomis.

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

Naują valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę formuojantys socialdemokratai jau kitą savaitę žada šaukti neeilinę Seimo sesiją – laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, planuojama posėdžiauti rugpjūčio 21 ir 26 dienomis.

REKLAMA
0

„(Rugpjūčio – ELTA) 21 ir 26 dieną turėtų būti numatyti posėdžiai. Man atrodo, šį vakarą bus galutinai surinkti neeilinei Seimo sesijai reikalingi parašai“, – sekmadienio vakarą žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad naują valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai nutarė kviesti bendram darbui Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos „valstiečius“.

REKLAMA
REKLAMA

Naujoji dauguma formuojama po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino skandaluose įsivėlęs tuometis premjeras Gintautas Paluckas. Socdemai į šias pareigas delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę – ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia politikės kandidatūrą Seimui.

REKLAMA

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje – tam bus šaukiama neeilinė Seimo sesija. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Lingė (nuotr. Elta)
Lingė: premjeras tikriausiai tikisi priversti valdančiąją daugumą balsuoti, kad juo būtų pasitikima (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų