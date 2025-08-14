„Turiu gintis“: Saulius Bucevičius sako, kad pats neatsisakys imuniteto „čekiukų“ byloje

Politikas BNS ketvirtadienį sakė, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė dėl jo neliečiamybės naikinimo į Seimą kreipėsi pareigūnams jo net neapklausus. Seimo nario kaip specialiojo liudytojo apklausa Šiauliuose turi vykti ketvirtadienį popiet.
Kitas parlamentaras socialdemokratas Tomas Martinaitis BNS patvirtino, kad leis Seimui naikinti jo imunitetą supaprastinta tvarka, nors jis irgi dar nebuvo apklaustas, tik gavo specialiojo liudytojo statusą.
Abu Seimo narius teisėsauga pasivijo dėl jų galimai įvykdytų nusikaltimų 2019–2023 metais dirbant Akmenės rajono savivaldybės taryboje.
S. Bucevičius teigia, kad jaučia pareigą gintis.
„Neatsisakysiu (imuniteto – BNS). Jeigu taip vyksta procesai, aš turiu stovėti tribūnoje ir kalbėti. Turiu gintis“, – sakė politikas.
„Kaip bebūtų keista ir graudu, 13 valandą turiu būti apklaustas Šiauliuose kaip specialusis liudytojas, bet dar iki to gaunu žinią per žiniasklaidą“, – pridūrė jis.
„Keista, kad generalinė prokurorė pati gali priimti sprendimą, neišklausiusi mano versijos. Kada prokuratūra užsiima tokiais dalykais, man yra protu nebesuvokiama“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ atstovas.
T. Martinaitis teigė, kad nenori trukdyti teisėsaugai dirbti.
„Dėsiu visas pastangas, kad bendradarbiaučiau su teisėsaugos institucijomis ir padėčiau atsakyti į klausimus, kai tik man bus suteiktas šansas“, – sakė socialdemokratas.
„Tikrai nesislėpsiu po neliečiamybės statusu“, – pridūrė jis.
Politikas nesiėmė vertinti, ar jam kelia klausimų tai, kad jo teisinė neliečiamybė naikinama dar neįvykus apklausai.
Dar trečiadienį T. Martinaitis BNS pripažino galėjęs padaryti klaidų, kai siekė gauti kompensacijas už išlaidas, susijusias su darbo tarybos nariu metu patirtomis sąnaudomis.
Ketvirtadienį jis patvirtino, kad dar iki teisėsaugos ir žiniasklaidos tyrimų yra grąžinęs savivaldybei 2,5–3 tūkst. eurų, kuriuos kompensavosi kaip išlaidas už kurą, kuriuo važinėta darbo reikalams.
Pagal Konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Pagal Seimo statutą, jeigu parlamentaras, išklausęs generalinio prokuroro pranešimą dėl jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, suėmimo ar kitokio jo laisvės suvaržymo, iš karto viešai Seimo posėdyje sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, tyrimo komisija dėl to nesudaroma ir imuniteto atėmimo procesas supaprastinamas.
Taip pat numatoma, kad politikui atsisakius teisinės neliečiamybės, šis klausimas turi būti nagrinėjamas artimiausiame Seimo posėdyje kitą dieną.
Jei Seimo narys nesutinka neliečiamybės atsisakyti supaprastinta tvarka, sudaroma specialioji komisija, kuri išklausiusi parlamentarą bei prokurorų argumentus balsuoja dėl siūlomos išvados. Tuomet galutinį sprendimą, ar panaikinti Seimo nario imunitetą, priima visi parlamentarai.
BNS rašė, kad šią savaitę kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje buvo apklaustas susisiekimo ministras, buvęs Jonavos savivaldybės tarybos narys Eugenijus Sabutis.
Šis statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
