  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė prašo neliečiamybės panaikinimo dviem Seimo nariams

2025-08-14 12:00 / šaltinis: BNS
2025-08-14 12:00

Siekiant pareikšti įtarimus „čekiukų“ bylose, generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį kreipėsi į Seimą dėl parlamentarų Sauliaus Bucevičiaus ir Tomo Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo.

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Siekiant pareikšti įtarimus „čekiukų“ bylose, generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį kreipėsi į Seimą dėl parlamentarų Sauliaus Bucevičiaus ir Tomo Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo.

6

Kaip nurodoma Generalinės prokuratūros pranešime, prašymai pateikti įvertinus duomenis ikiteisminiuose tyrimuose, susijusiuose su 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu politikai minimu laikotarpiu dirbo Akmenės taryboje.

Pranešime teigiama, jog nustatytos faktinės aplinkybės leidžia „pagrįstai įtarti, kad S. Bucevičiaus ir T. Martinaičio, nurodytu laikotarpiu ėjusių rajonų savivaldybių tarybų narių pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių“.

BNS trečiadienį jau rašė apie tai, kad T. Martinaičiui „čekiukų“ byloje buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Kvietimą į apklausą jis tvirtino gavęs praėjusį penktadienį.

Parlamentaras pripažįsta galėjęs padaryti klaidų, kai siekė gauti kompensacijas už išlaidas, susijusias su darbo tarybos nariu metu patirtomis sąnaudomis.

Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.

BNS ketvirtadienį nepavyko susisiekti nei su T. Martinaičiu, nei su S. Bucevičiumi.

Pagal Seimo statutą, jeigu parlamentaras, išklausęs generalinio prokuroro pranešimą dėl jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, suėmimo ar kitokio jo laisvės suvaržymo, iš karto viešai Seimo posėdyje sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, tyrimo komisija dėl to nesudaroma ir imuniteto atėmimo procesas supaprastinamas.

Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn turi duoti ne mažiau kaip 71 iš 141 parlamentaro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

