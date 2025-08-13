Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimo komitetas domėsis, kodėl keičiama vėjo elektrinių poveikio paukščiams nustatymo tvarka

2025-08-13 06:41 / šaltinis: BNS
2025-08-13 06:41

Seimo komitetas aiškinsis, kodėl Aplinkos ministerija ketina liberalizuoti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokį poveikį vėjo elektrinės daro paukščiams ir šikšnosparniams.  

Vėjo jėgainės BNS Foto

Parlamentarai sako, kad dėl numatomų pokyčių kils daugiau konfliktų tarp verslo ir valdžios institucijų.  

Parlamentarai sako, kad dėl numatomų pokyčių kils daugiau konfliktų tarp verslo ir valdžios institucijų. 

Aplinkos ministerijos teigimu, Europos Sąjungos ir Lietuvos duomenimis, paukščių ir šikšnosparnių žūtys nuo vėjo elektrinių nepatenka į sąrašą dešimties pavojingiausių jiems ūkinių veiklų, todėl siūloma atsisakyti tyrimų, atliekamų rengiant poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus, ir monitoringo, kuris atliekamas jau pradėjus veikti elektrinėms.

Taip pat norima atsisakyti prevencinių priemonių ir kai kurių kriterijų, pagal kuriuos nustatomas šių elektrinių paukščių veisimosi, mitybos, migracijos ar kitose vietose daromas neigiamas poveikis. Išimtys būtų tik dėl „Natura 2000“ ir pajūrio teritorijose.   

Pakeitimais, ministerijos teigimu, tikimasi paspartinti  vėjo  parkų PAV ir sprendimų priėmimo procedūras, o diegiant naujas technologines priemones – išvengti paukščių ir šikšnosparnių žūčių prie elektrinių.

Tačiau Aplinkos apsaugos komitete dirbantys konservatoriai ir liberalai tokius ministerijos užmojus kritikuoja ir šaukia posėdį aptarti numatomus pokyčius.    

Konservatorė Aistė Gedvilienė BNS sakė, kad dabartinė tvarka numato, kas yra tiriama atliekant PAV, o pakeitimais siūloma nebeaprašyti, į ką atkreipti dėmesį aiškinantis jėgainių galimą poveikį konkretiems paukščiams tam tikroje teritorijoje.  

„Tai reiškia, kad jeigu dabar mes sakome, kad reikia skaičiuoti lizdus, atstumus nuo būsimos jėgainės, per kuriuos kokią įtaką darytų paukščiams, tai dabar visa tai išbraukiama. PAV bus atliekamas, bet jeigu tu neparašai, kas jame turi būti aprašyta, bus daug interpretacijų, būrimas iš kavos tirščių“, – BNS teigė parlamentarė.  

Pasak jos, esant konkretiems PAV reikalavimams mažiau kiltų konfliktų tarp verslo ir valstybės institucijų, kurios derina vėjo jėgainių statybų leidimus.  

Tuo metui Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas sako, kad aplinkos ministras Povilas Poderskis tarpuvaldyje galimai daro paslaugą buvusiems užsakovams. Parlamentaro teigimu, paskutinė oficiali privati P. Poderskio lobistinė veikla buvo susijusi su vėjo jėgainių parku Alytaus rajone.

