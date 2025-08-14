Ruginienė ne vienintelė: Rusijoje po Krymo aneksijos lankėsi 9 Seimo ir Vyriausybės nariai

Socialdemokratai Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir Audrius Radvilavičius 2018 metais su ekskursija vyko į Pskovą ir Sankt Peterburgą.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius į Rusiją vyko 2016 metais darbinio vizito, tuo metu jis ėjo Susisiekimo ministerijos Tarptautinių ryšių departamento vadovo pareigas.
Socialdemokratų frakcijos narys Saulius Čaplinskas Rusijoje lankėsi 2017 ir 2018 metais, abu kartus kaip Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.
Socdemas Vytautas Grubliauskas Kaliningrade buvo 2016 metais, kai ėjo Klaipėdos mero pareigas. Politikas sakė tiksliai nepamenantis, kodėl ten važiavo, bet greičiausiai tai buvo susiję su dviejų miestų – Klaipėdos ir Kaliningrado – partneryste.
Socialdemokratas Giedrius Drukteinis su dukra Rusijoje irgi lankėsi 2016 metais. Su juo susisiekti LRT nepavyko, bet portalui „Lrytas“ po kelionės jis pasakojo norėjęs parodyti dukrai „blogio imperiją“, o Maskva jį maloniai nustebinusi.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė 2016 ir 2018 metais lankė gimines Maskvoje.
LRT pranešime to neminima, tačiau Liberalų sąjūdžio atstovė Viktorija Čmilytė-Nielsen irgi lankėsi Rusijoje bent kartą po Krymo aneksijos – 2015 metais Sočyje žaidė pasaulio šachmatų čempionate.
Seimo kancleris Algirdas Stončaitis darbiniais tikslais į Rusiją vyko 2016 metais. Tuo metu jis buvo Vidaus reikalų ministerijos kancleris.
