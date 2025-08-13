Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vladimiro Putino rezidenciją saugo net 12 oro gynybos sistemų

2025-08-13 12:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 12:36

Aplink Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino rezidenciją Valdajuje, Novgorodo srityje, buvo pastebėta net 12 priešlėktuvinių gynybos sistemų „Pantsir-S1“. Prieš metus jų buvo 2

Vladimiro Putino rezidenciją saugo net 12 oro gynybos sistemų (nuotr. Telegram)

Aplink Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino rezidenciją Valdajuje, Novgorodo srityje, buvo pastebėta net 12 priešlėktuvinių gynybos sistemų „Pantsir-S1". Prieš metus jų buvo 2

0

Apie tai pranešė socialinio tinklo „X“ vartotojas, kuris teigė, kad „Yandex.Maps“ aptiko anksčiau neaptiktas oro gynybos sistemas.

Vėliau „Radio Svoboda“ žurnalistas Markas Krutovas patvirtino šiuos duomenis. M. Krutovas žemėlapyje parodė visas rajone esančias priešlėktuvinės gynybos sistemas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, netoliese taip pat aptikta mažiausiai viena S-400 priešlėktuvinės gynybos sistema.

Palyginimui, V. Putino rezidenciją saugo vos 5 kartus mažiau priešlėktuvinės gynybos sistemų, nei Maskvą ir jos regioną, kur gyvena daugiau nei 20 milijonų žmonių.

