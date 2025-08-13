Vladimiro Putino rezidenciją saugo net 12 oro gynybos sistemų

Apie tai pranešė socialinio tinklo „X“ vartotojas, kuris teigė, kad „Yandex.Maps“ aptiko anksčiau neaptiktas oro gynybos sistemas.
Vėliau „Radio Svoboda“ žurnalistas Markas Krutovas patvirtino šiuos duomenis. M. Krutovas žemėlapyje parodė visas rajone esančias priešlėktuvinės gynybos sistemas.
Putin’s residence is guarded by 12 air defense systems, Radio Free Europe/Radio Liberty reports.— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025
Twelve towers equipped with Pantsir systems surround Putin’s residence — only five times fewer than the total number of air defense positions in Moscow and the Moscow region, where… pic.twitter.com/cVVltMI5ke
Be to, netoliese taip pat aptikta mažiausiai viena S-400 priešlėktuvinės gynybos sistema.
Palyginimui, V. Putino rezidenciją saugo vos 5 kartus mažiau priešlėktuvinės gynybos sistemų, nei Maskvą ir jos regioną, kur gyvena daugiau nei 20 milijonų žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!