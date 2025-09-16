Nausėda: „Zapad“ pratybos Lietuvai tiesioginių grėsmių nesukėlė

„Pratybos nesukėlė kažkokių tiesioginių grėsmių mums. Jos vyko taip, kaip ir buvo pristatytos. Tuo pat metu, kadangi tai buvo mūsų sąmoningas pasirengimas, vyko rimtos pratybos ir mūsų pusėje – 17 tūkst. karių Lietuvoje, 40 tūkst. apimant Lenkiją“, – antradienį Rūdninkuose žurnalistams komentavo G. Nausėda.
„Tai yra didelės pajėgos, kurios gerokai pranoko pajėgas, buvusias rytinėje pusėje“, – pridūrė jis.
Naivu tikėtis, jog Baltarusija bus atskirta nuo Rusijos
Šalies vadovas taip pat sureagavo į tarptautinėje žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad šias bendras Rusijos ir Baltarusijos pratybas stebėjo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karininkai.
Viešojoje erdvėje paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip du uniformuoti JAV pareigūnai dėkoja Baltarusijos gynybos ministrui Viktorui Chreninui už kvietimą ir spaudžia jam ranką. Apie tai pranešusio „Reuters“ teigimu, šis JAV pareigūnų vizitas yra naujausias šiltėjančių Vašingtono ir Minsko santykių ženklas.
Reaguodamas į šį JAV žingsnį G. Nausėda teigė manąs, kad Vašingtonas siekia atskirti Minsko režimą nuo Maskvos įtakos, kadangi jų buvimas sąjungininkais yra papildoma geopolitinė grėsmė.
„JAV siekia atskirti šias abi valstybes sąjungininkes – Rusijos Federaciją ir Baltarusiją – galbūt stengdamosis Baltarusiją patraukti labiau į savo pusę, nes jos buvimas artimu Rusijos sąjungininku yra tam tikra papildoma geopolitinė grėsmė“, – sakė jis.
„Ar tai yra pagrįsta politika? Aš nesiimsiu vertinti. Manau, pabandyti galima, nors didelių iliuzijų neturiu“, – pridūrė prezidentas.
Pasak šalies vadovo, dėl pernelyg rimtų priežasčių Baltarusija yra visiškai priklausoma nuo Rusijos.
„Tikėtis, kad vien užkeikimais, susitikimais, rankų paspaudimais, šypsenomis galima pakeisti jos poziciją, atleiskite, yra šiek tiek naivu“, – tęsė G. Nausėda.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose dalyvauja apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje dalyvauja iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė, kuri leido Maskvai pasinaudoti savo teritorija, kad ši 2022 m. vasarį galėtų į Ukrainą pasiųsti dešimtis tūkstančių karių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!