Nausėda su „Rheinmetall“ vadovu aptarė bendradarbiavimą kitose srityse

„Kalbėjome su „Rheinmetall“ generaliniu direktoriumi ponu Pappergeriu apie tai, kad ir kitose srityse, kaip dronų gamyboje, mūsų pramoninis bendradarbiavimas yra visiškai įmanomas. Lietuva yra pasirengusi – šalis suteiks pačias palankiausias investicijų sąlygas“, – antradienį po „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybų atidarymo žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Mes turime kvalifikuotus ir talentingus žmones, kurie nori dirbti, nori rasti darbą čia, Baisogaloje, ar kituose Lietuvos regionuose. Manau, kad jų talentais Vokietijos investuotojas tikrai nenusivils“, – tikino šalies vadovas.
Pasak prezidento, Lietuvos bendradarbiavimas su „Rheinmetall“ yra itin svarbus ne tik dėl ekonominės naudos, kurią tai gali sukurti šaliai, bet ir dėl saugumo ir strateginės nepriklausomybės įtvirtinimo.
„Aš manau, kad mes tikrai išnaudosime visas galimybes, kurias suteikia ši investicija. Tai toli gražu nėra tik apie ekonomiką ar pelną. Šiandien mes kalbėjome apie tai, kad labai svarbu yra siekti tikro strateginio bendradarbiavimo, kuris leistų įgyvendinti ir produkcijos grandines“, – aiškino G. Nausėda.
„Jei mes sukuriame visą vertikalią grandinę, kuomet mes amuniciją galime pagaminti praktiškai nepriklausomai nuo išorės tiekėjų – tai yra visiškai kitas Lietuvos strateginės nepriklausomybės lygis, kurio mes ir siekiame“, – teigė jis.
Gynybos pramonės vystyme svarbus vaidmuo gali tekti apdirbamajai gamybai
Anot valstybės vadovo, gynybos pramonės vystymui reikšmingai pasitarnauti gali apdirbamoji gamyba. Nors jis pabrėžė, jog valstybei reikia investicijų ne tik iš Vokietijos, tačiau patikino, jog ši šalis yra itin patikima partnerė, kurios pavyzdžiu turėtų sekti ir pati Lietuva.
„Be jokios abejonės, Lietuva yra šalis, kuri yra išsaugojusi apdirbamąją gamybą ir turtingas tos gamybos tradicijas. Mūsų chemijos, apdirbamosios gamybos įmonės yra atviros bendradarbiavimui su Vokietijos investuotoju“, – sakė G. Nausėda.
„Žinoma, ne tik Vokietijos investuotojas yra reikalingas Lietuvoje, tačiau tai tikrai yra valstybė, kuria galime pasitikėti – jų politiniai sprendimai dėl Vokietijos brigados yra įgyvendinami sklandžiai. Aš noriu, kad lygiai toks pat patikimas partneris būtų ir Lietuva. Manau, kad taip ir yra, nes mes įgyvendiname savo įsipareigojimus dėl infrastruktūros pagal numatytus terminus, o kartais juos net aplenkdami“, – apibendrino prezidentas.
ELTA primena, kad antradienį Radviliškio rajone oficialiai pradėtos kelių šimtų milijonų eurų vertės Vokietijos gynybos pramonės koncerno „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybos.
Nacionaliniam saugumui reikšmingas strateginis objektas kitąmet iškils už kelių kilometrų nuo Baisogalos miestelio, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).
Gamyklą valdys bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Tiesioginės investicijos į projektą sieks apie 300 mln. eurų, gamykloje dirbs apie 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
Statybų pradžios ceremonijos metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) su „Rheinmetall“ taip pat pasirašė susitarimo memorandumą įsteigti šaudmenų gamybos kompetencijų centrą, kurį taip pat valdys „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Jame Vokietijos gynybos milžinė numato įrengti modulinių užtaisų gamybos pajėgumus 155mm amunicijos šoviniams ir modulinių sviedžiančiųjų užtaisų surinkimo liniją, kuri per metus jų pagamins kelis šimtus tūkstančių.
