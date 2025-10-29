Nausėda pasveikino Turkiją šalies įkūrimo metinių proga

G. Nausėda pažymi, jog Lietuva vertina Turkiją kaip patikimą sąjungininkę Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje, svariai prisidedančią prie tarptautinio saugumo stiprinimo, ir yra dėkinga šiai šaliai už indėlį į regiono saugumą.
Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad Turkijos prisidėjimas prie NATO Baltijos oro policijos misijos dar labiau sustiprins abiejų šalių ir viso regiono saugumą. G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva yra pasiryžusi toliau plėtoti bendradarbiavimą su Turkija gynybos ir saugumo klausimais, įskaitant ir gynybos pramonės srityje.
Lietuvos lyderis taip pat teigė vertinantis aktyvų ir dinamišką šalių ekonominį bendradarbiavimą bei pasidžiaugė, kad aktyviai plėtojamas turizmas ir akademiniai ryšiai bei besimezgančios Lietuvos ir Turkijos miestų partnerystės praturtina dvišalį dialogą ir kuria pagrindus dar artimesnei šalių draugystei.
Sveikinimo laiške G. Nausėda išreiškė Lietuvos paramą konstruktyviam Turkijos ir Europos Sąjungos dialogui, atveriančiam reikšmingų galimybių glaudžiau plėtoti tarpusavio ryšius ekonomikos, energetikos, transporto bei kitose svarbiose srityse ir įgalinančiam efektyviau spręsti svarbius tarptautinės darbotvarkės klausimus.
Nacionalinės šventės proga prezidentas visiems Turkijos žmonėms palinkėjo sėkmės ir ilgų klestėjimo metų.
ELTA primena, kad 1923 m. spalio 29 d. įkurta Turkijos Respublika šiemet mini 102-ejų metų sukaktį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!