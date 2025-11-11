 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasveikino 70-metį minintį Merzą: pabrėžė Vokietijos indėlį užtikrinant saugumą

2025-11-11 12:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:35

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda antradienį pasveikino 70-metį minintį Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda antradienį pasveikino 70-metį minintį Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą.

0

Sveikinimą prezidentas pabrėžė  stiprėjančius Lietuvos ir Vokietijos santykius Europos Sąjungoje, NATO ir kitose organizacijose, taip pat akcentavo Vokietijos indėlį, stiprinant NATO rytinio flango saugumą.

„Vokietijos indėlis stiprinant Lietuvos ir viso NATO rytinio flango saugumą – ypač reikšmingas. Pastaraisiais metais mūsų šalys pasiekė didžiulę strateginės partnerystės pažangą. Oficialiai inauguravome Vokietijos brigadą „Lietuva“ ir toliau atsakingai ruošiamės nuolatiniam Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje 2027 metais“, – rašoma prezidento sveikinime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš savaitę davėme startą „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos, didinančios abiejų šalių indėlį į Europos gynybos pramonės stiprinimą ir regiono saugumą, statybos pradžiai bei deryboms dėl antrosios gamyklos Lietuvoje“, – tęsė G. Nausėda.

Šalies vadovas Vokietijos kancleriui palinkėjo laimės, visokeriopos sėkmės ir nesibaigiančio ryžto darbuose bei politiniuose iššūkiuose.

