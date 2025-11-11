Nausėda pasveikino 70-metį minintį Merzą: pabrėžė Vokietijos indėlį užtikrinant saugumą

Sveikinimą prezidentas pabrėžė stiprėjančius Lietuvos ir Vokietijos santykius Europos Sąjungoje, NATO ir kitose organizacijose, taip pat akcentavo Vokietijos indėlį, stiprinant NATO rytinio flango saugumą.
„Vokietijos indėlis stiprinant Lietuvos ir viso NATO rytinio flango saugumą – ypač reikšmingas. Pastaraisiais metais mūsų šalys pasiekė didžiulę strateginės partnerystės pažangą. Oficialiai inauguravome Vokietijos brigadą „Lietuva“ ir toliau atsakingai ruošiamės nuolatiniam Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje 2027 metais“, – rašoma prezidento sveikinime.
„Prieš savaitę davėme startą „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos, didinančios abiejų šalių indėlį į Europos gynybos pramonės stiprinimą ir regiono saugumą, statybos pradžiai bei deryboms dėl antrosios gamyklos Lietuvoje“, – tęsė G. Nausėda.
Šalies vadovas Vokietijos kancleriui palinkėjo laimės, visokeriopos sėkmės ir nesibaigiančio ryžto darbuose bei politiniuose iššūkiuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!