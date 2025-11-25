Nausėda lankysis Šilalės rajone: susitiks su bendruomene, savivaldybės vadovu

Vizito metu šalies vadovas padės gėlių prie paminklo Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone, atminti, susitiks su bendruomenės atstovais bei savivaldybės meru Tadu Bartkumi.
Viešėdamas šiame regione prezidentas taip pat apsilankys ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione.
ELTA primena, kad darbo dienų regionuose ciklą prezidentas pradėjo 2019 metais, savo pirmosios kadencijos pradžioje.
Per tą laiką šalies vadovas su komanda vyko dirbti į visus Lietuvos regionus, susitiko su vietos valdžios, verslo, valstybės įstaigų, pilietinių iniciatyvų atstovais ir vietos gyventojais.
