Nausėda: ekonominis augimas leidžia ir sparčiau indeksuoti pensijas, ir pasirūpinti atsargomis

„Mes labai atsakingai rengėme šitą pasiūlymą“, – trečiadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Ekonominis augimas šiandien yra toks, kuris mums leidžia įgyvendinti ir spartesnį pensijų indeksavimą, ir pasirūpinti atsargomis ateičiai“, – teigė valstybės vadovas.
Anot G. Nausėdos, šalis yra skoloje vyresnio amžiaus gyventojams ir šis jo įstatymo projektas yra būdas skolą atlyginti.
„Viena vertus, puikiai suvokiame, kad Lietuvoje pensijos vis dar lieka vienos iš mažiausių visoje Europoje. Mes tikrai esame skolingi savo senjorams dėl tų ilgų metų, kai mes ne tik nedidindavome pensijų, bet net buvo laikų, kai buvo antikonstituciškai mėginama jas karpyti. Šitą skolą (...) mes privalome grąžinti“, – aiškino prezidentas.
ELTA primena, kad Seimui ketvirtadienį planuojama teikti G. Nausėdos siūlymą spartesniam senatvės pensijų indeksavimui naudoti ne mažiau nei 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Šiuo metu Socialinio draudimo įstatyme yra numatyta tik viršutinė – 75 proc. – riba panaudotinoms papildomoms lėšoms individualiajai pensijos daliai indeksuoti, tačiau nenustatyta žemutinė riba – kiek mažiausiai papildomų lėšų galima skirti pensijai didinti.
I. Ruginienė, kuri Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre, taip pat savo politikoje akcentuoja pagarbą bei pagalbą vyresniajai Lietuvos gyventojų kartai.
Seimo pavasario sesijoje ji įgyvendino antrosios pensijų pakopos reformą, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės trauktis laisvai nustatytu laikotarpiu, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!