  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda antrą kartą susitiks su Robertu Kaunu

2025-11-07 10:07 / šaltinis: BNS
2025-11-07 10:07

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį antrą kartą susitiks su kandidatu į krašto apsaugos ministrus socialdemokratu Robertu Kaunu.

Gitanas Nausėda, Robertas Kaunas (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį antrą kartą susitiks su kandidatu į krašto apsaugos ministrus socialdemokratu Robertu Kaunu.

1

„Prezidentas dar kartą susitiks su kandidatu prieš priimdamas sprendimą“, – BNS sakė prezidento atstovas Ridas Jasiulionis.

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.

Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.

Tuo metu G. Nausėda po pirmojo susitikimo sakė, kad jį nustebino socdemo pasirengimas, o kandidatą patvirtins, jei „viskas bus tvarkoje“. Sprendimą dėl naujo ministro šalies vadovas žadėjo šią savaitę.

R. Kauno kandidatūrą kritikuoja opozicija ir dalis visuomenės, abejojama jo galimybėmis dirbti dėl nepatyrimo gynybos srityje.

Pirmadienį dėl šios priežasties prie Prezidentūros buvo surengta protesto akcija.

Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.

