Nausėda antrą kartą susitiks su Robertu Kaunu

„Prezidentas dar kartą susitiks su kandidatu prieš priimdamas sprendimą“, – BNS sakė prezidento atstovas Ridas Jasiulionis.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.
Tuo metu G. Nausėda po pirmojo susitikimo sakė, kad jį nustebino socdemo pasirengimas, o kandidatą patvirtins, jei „viskas bus tvarkoje“. Sprendimą dėl naujo ministro šalies vadovas žadėjo šią savaitę.
R. Kauno kandidatūrą kritikuoja opozicija ir dalis visuomenės, abejojama jo galimybėmis dirbti dėl nepatyrimo gynybos srityje.
Pirmadienį dėl šios priežasties prie Prezidentūros buvo surengta protesto akcija.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!